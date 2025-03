Gaido sobre los indigentes en la ciudad: "No son de Neuquén, vienen en busca de Vaca Muerta"

En los últimos meses la cantidad de indigentes ha aumentado considerablemente en la ciudad de Neuquén. Las cifras no oficiales indican que hay cerca de 200 distribuidos por la ciudad: en el centro, en el río, en la barda. En todos lados. Desde el municipio neuquino son conscientes de la situación y fue el propio intendente Mariano Gaido el que salió a hablar al respecto: "El 90% de estas personas no son de Neuquén, vienen en busca de Vaca Muerta" y enfatizó: "los vamos a ayudar aunque no es nuestra responsabilidad".

Para el mandamás neuquino esta situación se debe a la difícil situación económica que atraviesa el país y a la falta de inversión que hay en Argentina.

El petróleo, en ese sentido, surge como un oasis en el desierto -o en la meseta- que se vende como un ideal imaginario para el afuera: "Neuquén se ha transformado en una oportunidad para aquellas personas que llegan. Vienen a Neuquén porque no hay otras oportunidades en la república Argentina", se lamentó el mandatario.

Además, Gaido aseguró: "Nosotros le damos la oportunidad a los neuquinos de entrar a empresas y tener un buen trabajo". En esa comparativa el hombre hizo una comparativa con las personas que vienen de las otras provincias: "Vamos a tratar acompañar a las personas que vienen de afuera, pero entendemos que no es nuestra responsabilidad".