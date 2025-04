Lucha contra el narcomenudeo: Saloniti elogió el acuerdo provincial

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, celebró la firma del convenio entre la Provincia y los municipios para combatir el narcomenudeo, destacando que se trata de un paso fundamental en la protección de la juventud neuquina. Durante el acto de firma, en el que participaron el gobernador Rolando Figueroa, ministros, jefes comunales y representantes del Poder Judicial y Legislativo, Saloniti subrayó que la decisión no fue sencilla, pero es necesaria para enfrentar un problema que afecta a numerosas comunidades.

“El narcomenudeo no es un tema menor, vemos que otros países tienen serios problemas. No es fácil tomar la decisión que tomó el Gobierno neuquino, lo más cómodo hubiese sido no asumir este compromiso”, afirmó el jefe comunal. En este sentido, remarcó que el convenio exige que los tres poderes del Estado actúen de manera conjunta y coordinada, dejando de lado las culpas y trabajando en equipo para responder a una demanda social urgente.

Saloniti destacó también que la lucha contra el narcotráfico debe ir acompañada de políticas que generen oportunidades para los jóvenes, mencionando la inversión en educación, las becas Gregorio Álvarez y el apoyo a clubes de barrio como parte de una estrategia integral para prevenir el delito.

En su discurso, el intendente recordó que el principal problema de los delitos juveniles radica en la falta de un proyecto de vida para los adolescentes. “Sin un proyecto de vida, no hay forma de sacar adelante a esta sociedad”, enfatizó. Además, llamó a los vecinos a perder el miedo y denunciar la venta de drogas en los barrios, para que la justicia actúe con firmeza contra quienes perjudican a la juventud.

“Neuquén no solo será un reflejo de crecimiento y desarrollo, sino que también se enfrentará al narcomenudeo con decisión y firmeza”, concluyó Saloniti, confiado en que la coordinación entre Provincia y municipios permitirá construir una sociedad más segura y justa.