Cuáles son los servicios y rubros que no funcionarán el jueves en Neuquén

Tras algunos meses sin pronunciarse, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el próximo jueves 10 de abril se llevará a cabo un paro nacional, en rechazo a las medidas adoptadas por la gestión del gobierno nacional. De este modo, la central obrera llevará a cabo su tercer paro contra la gestión que conduce Milei: la primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024 y el 9 de mayo último se llevó a cabo la segunda.

En este contexto, algunos gremios y sindicatos de Neuquén ya confirmaron su adhesión al paro del próximo jueves, mientras se espera que otros también lo hagan. Uno de ellos es el Centro de Empleados de Comercio (CEC), desde donde indicaron este sábado que se suman al paro de la CGT, como así también a la marcha de "jubilados" un día antes. No obstante, no se sabe por el momento cuál será el porcentaje de locales que estarán cerrados y sin atención, ya que dependerá de cada trabajador la decisión de trabajar o no.

Otro de los sectores que se suman al paro nacional es el docente. El gremio ATEN lo confirmó días atrás, por lo que se cree que el jueves 10 no habrá clases.

Con respecto al transporte público, La Fraternidad confirmó que también adhiere. Por lo tanto, ese día no funcionará el Tren del Valle en la zona. En cuanto a los colectivos, la UTA todavía no se expresó al respecto, siendo una incógnita qué sucederá con los mismos. En tanto, el Sindicato de los Controladores Aéreos (ATEPSA) también se sumó al paro general, por lo que no habrá vuelos comerciales a nivel nacional durante ese día.