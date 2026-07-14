Durante los festejos por los triunfos de la Selección Argentina en el Mundial, el uso de pirotecnia volvió a generar preocupación en Villa Pehuenia-Moquehue, una localidad rodeada de bosques nativos donde este tipo de elementos representa un alto riesgo de incendios. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios insistieron en la importancia de celebrar con responsabilidad para evitar situaciones que puedan poner en peligro a la comunidad y al entorno natural.

Los Bomberos reforzaron la campaña de concientización para prevenir incendios forestales en una de las zonas de mayor riqueza natural de la provincia.

En ese contexto, Lorenzo Lorente, presidente de los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia-Moquehue, brindó detalles durante una entrevista en el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550. Allí explicó que, tras el último partido de la Selección, se escucharon detonaciones de fuegos artificiales en distintos puntos de la localidad, una situación que sorprendió a los bomberos porque hacía años que este tipo de prácticas prácticamente habían desaparecido gracias a las campañas de concientización.

Lorente explicó que la pirotecnia está prohibida en la localidad y que, junto con la Policía, Defensa Civil y Gendarmería Nacional, se intensificaron las tareas preventivas y los controles para evitar el ingreso de estos elementos. Además, señaló que muchos turistas desconocen las restricciones vigentes y llamó tanto a visitantes como a vecinos a colaborar para prevenir incendios.

Los detalles fueron brindados por Lorenzo Lorente durante una entrevista en el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550.

Finalmente, remarcó que aunque las recientes lluvias reducen el riesgo, "no hay que relajarse". Recordó que Villa Pehuenia se encuentra inmersa en un entorno de bosques de araucarias y otras especies nativas, donde un incendio domiciliario puede propagarse rápidamente al área forestal, por lo que pidió disfrutar los festejos "sin poner en riesgo el patrimonio natural de todos".

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