Obras en Senillosa: asfalto, viviendas y una escuela después de cuatro décadas

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este miércoles la ciudad de Senillosa junto al intendente Lucas Páez. Durante la visita, inauguró 8.000 metros cuadrados de pavimento y cordón cuneta en el barrio San José, y luego inspeccionó el avance del Plan 18 viviendas y de la nueva escuela primaria. “Hace más de cuarenta años que no se ejecuta una escuela en Senillosa”, recordó el mandatario.

La obra de asfalto beneficiará de manera directa a 320 vecinos y de forma indirecta a más de 700, mejorando la movilidad y la calidad de vida del barrio. El gobernador resaltó la importancia de “un Estado eficiente, pero presente”, y valoró el trabajo conjunto con el municipio, que impulsa diversas obras de infraestructura en toda la localidad.

En la supervisión de la escuela primaria, Figueroa destacó que se trata de una construcción histórica para la ciudad y anticipó que ya se proyecta un nuevo establecimiento en Arroyito. También vinculó los avances al modelo neuquino, que –según señaló– permite sostener un plan de obras a pesar de las dificultades a nivel nacional.

El intendente Lucas Páez celebró la inauguración de las cuadras de pavimento y explicó que forman parte de un plan integral que, en dos años, superará las 80 cuadras asfaltadas. Además, detalló que se están ejecutando trabajos de extensión del servicio de gas, que beneficiarán a unas 600 familias de la ciudad durante este año.

Vecinos como el comerciante Michael Salazar resaltaron el impacto de los trabajos en la comunidad. “Estamos notando un cambio muy grande en la localidad y esperamos que este proceso continúe. Ya se ve reflejado día a día en las obras que se están llevando adelante”, expresó, en línea con el acompañamiento del gobierno provincial y el municipio.