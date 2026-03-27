Un operativo policial en Villa Pehuenia terminó con la deportación de dos hombres que se encontraban en el país de manera irregular y habían sido denunciados por vecinos del sector comercial.

El hecho se registró cuando personal de la Comisaría 47° intervino tras recibir llamados que alertaban sobre la presencia de dos personas que pedían dinero y generaban disturbios al no obtener respuesta. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a los individuos, quienes manifestaron ser de nacionalidad uruguaya y chilena, aunque no pudieron presentar documentación que acreditara su identidad ni su ingreso legal a la Argentina.

Ante esta situación, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Zapala, que dispuso la detención de ambos por infracción a la Ley de Migraciones Argentina y al Código Aduanero Argentino.

Tras las actuaciones correspondientes y la intervención de autoridades migratorias, se confirmó que los hombres permanecían de forma ilegal en el país. Finalmente este jueves 27, se concretó la deportación de ambos hacia Chile a través del Paso Internacional Icalma. Además, se les notificó la prohibición permanente de reingreso al territorio argentino, en el marco de la normativa vigente.

El caso generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la localidad, y reaviva el debate sobre los controles migratorios en zonas fronterizas de la provincia.