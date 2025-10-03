Docentes y familias "abrazaron" una escuela de Cutral Co tras los tiroteos

Con carteles, aplausos y un fuerte sentido de unidad, la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 143 del barrio Libertador General San Martín de Cutral Co, rodeó este viernes el edificio con un abrazo simbólico. La acción buscó expresar, de manera pacífica, la necesidad urgente de mayor seguridad en el colegio, tras los tiroteos sufridos en los últimos días, que afortunadamente no arrojaron víctimas.

La iniciativa se realizó en dos turnos. El primero fue a las 11:30, con la participación de alumnos, docentes, auxiliares, personal de seguridad y familias. La actividad se repetirá a las 16:30, con la intención de que todos los sectores de la escuela sean parte.

“Este abrazo es un gesto de amor y protección. Queremos que se vea que no estamos solos y que todos somos guardianes de esta escuela: estudiantes, docentes, auxiliares, familias y vecinos”, expresó una de las autoridades, emocionada por la convocatoria.

Los maestros remarcaron que cada día asumen la responsabilidad de cuidar a los estudiantes, pero que la violencia en los alrededores les genera temor. “El solo hecho de pensar que una bala perdida pueda entrar en la escuela es algo que no debería pasar nunca”, señalaron.

La actividad concluyó con la colocación de carteles elaborados por los chicos, y con un aplauso colectivo que selló el compromiso de la comunidad con su escuela.

Antecedentes de violencia en la Escuela 143

La preocupación por la seguridad surgió en las últimas semanas, porque dos hechos violentos obligaron a suspender las clases:

El primero fue el 30 de septiembre, durante el horario de salida del turno tarde. En ese momento se escucharon disparos en el playón lindero a la escuela. La dirección decidió suspender las actividades al día siguiente.

El otro ocurrió el 3 de septiembre: en el mismo horario que la anterior, pero del turno mañana. Hubo una pelea cercana al edificio que incluyó detonaciones que generaron pánico entre estudiantes y familias.

En ambas la comunidad educativa debió resguardarse con miedo e incertidumbre. Por eso, el reclamo es claro: más presencia policial y garantías de seguridad para proteger a los chicos y a quienes trabajan en la institución.