El programa Disfrutá Neuquén con Beneficios, impulsado por el ministerio de Turismo de la provincia y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) cuenta con una amplia gama de promociones con sus tarjetas de crédito, destinadas a facilitar el acceso a servicios y actividades turísticas que buscan fortalecer el turismo interno y acompañar a los prestadores locales.

Entre los beneficios generales, se destacan las cuotas sin interés de jueves a domingo, que permiten financiar consumos turísticos de hasta 6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard BPN, incluidos los hoteles del Neuquén y de Turismo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En localidades turísticas contempladas por el programa, los beneficios se extienden todos los días, con hasta 6 cuotas sin interés para compras realizadas con cualquiera de estas tarjetas.

En el rubro gastronomía, las localidades de Aluminé, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue cuentan con promociones todos los días, mientras que en el resto de la provincia los beneficios serán los viernes.

El programa alcanza además esa misma financiación todos los días en los locales de Artesanías Neuquinas y en consumos relacionados con las fiestas populares de la provincia. A esto se suma la línea Ahora Confiable, que permite financiar compras en hasta 12 cuotas todos los días con Tarjeta Confiable en locales del rubro turístico seleccionados.

Por último, el BPN adelantó que en fechas estratégicas del calendario turístico se desarrollarán promociones especiales, como los Super Días Carnaval y Super Días Pascuas, que incluirán hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de descuento con Tarjeta Confiable, y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard BPN, en comercios adheridos de los rubros de servicios y actividades turísticas.