En la previa de la Fiesta Nacional de los Jardines se realizó el sorteo del Toyota Yaris 0 km organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura. El premio quedó en manos de Rocío Barros, vecina de la localidad, entre los numerosos participantes que se sumaron a la propuesta.

El sorteo se llevó a cabo ante la presencia de autoridades municipales, vecinos y vecinas, y contó con la fiscalización de la escribana Carolina Bianco, quien dio validez al procedimiento. Acompañaron el acto la viceintendenta Tamara Martínez, el secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti y miembros del gabinete local.

Luego de conocerse el resultado, la ganadora expresó su agradecimiento por la posibilidad de participar y compartió su alegría por haber sido beneficiada en el marco de una de las celebraciones más convocantes de la ciudad.

Desde el Municipio explicaron que este tipo de iniciativas forman parte del esquema de autogestión del evento, que permite cubrir parte de los costos de organización, entre ellos la contratación de artistas para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Jardines.

El sorteo cerró una jornada acompañada por la comunidad, que volvió a sumarse de manera activa a las actividades propuestas dentro del cronograma del festejo.