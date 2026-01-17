Sábado bien veraniego, pero sin excesos

El sábado se presenta con cielo despejado y temperaturas en alza. La máxima rondará los 33 grados durante la tarde, con una mañana fresca que permitirá arrancar el día sin sobresaltos.

El viento estará presente, como es costumbre, con intensidad leve a moderada y ráfagas que pueden hacerse sentir, especialmente durante la tarde. Nada fuera de lo habitual para la región.

Domingo de sol y calor más amable

El domingo mantendrá el buen tiempo, aunque con un leve descenso de la temperatura máxima. Se espera una jornada soleada, con marcas cercanas a los 29 grados, ideal para actividades al aire libre y encuentros largos bajo el sol.

El viento cambiará de dirección y seguirá acompañando, con ráfagas moderadas que aportarán algo de alivio en las horas más cálidas, aunque sin pasar desapercibidas.

El viento, ese clásico que nunca falla

Si algo no cambia es el viento. Durante todo el fin de semana estará presente, alternando intensidades y direcciones, recordando por qué es uno de los protagonistas inevitables del clima regional.

No alcanza para arruinar los planes, pero sí para obligar a ajustar sombrillas, buscar reparo y asumir que el verano en el Alto Valle siempre tiene carácter.

Lunes, el termómetro infernal

Para el comienzo de la semana, el pronóstico anticipa un nuevo aumento de la temperatura. El lunes podría alcanzar los 34 grados, con una mañana más templada y una tarde bien calurosa.

Las condiciones de viento y algo de inestabilidad hacia la noche abren la posibilidad de cambios, pero hasta entonces el verano seguirá marcando el ritmo, con sol, calor y ese escenario que invita a exprimir cada hora del día.