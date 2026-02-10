El destino cordillerano se consolida como una de las joyas del verano patagónico, con naturaleza, gastronomía y experiencias únicas para todos los gustos. El paraíso existe y está en la Patagonia neuquina. Villa Pehuenia – Moquehue se posiciona como uno de los destinos más elegidos para el próximo fin de semana largo de Carnaval, gracias a una combinación perfecta de paisajes imponentes, propuestas al aire libre, identidad cultural y servicios turísticos de calidad.

Ubicado en plena cordillera, el destino invita a disfrutar del verano con tranquilidad, lejos de las multitudes y en contacto directo con la naturaleza. A través de su sitio web oficial, los visitantes pueden organizar su viaje con anticipación y acceder a experiencias únicas junto a prestadores habilitados. Estos son 10 motivos imperdibles para visitar Villa Pehuenia – Moquehue en Carnaval.

Con más de 50 playas sobre los lagos Aluminé y Moquehue, el destino ofrece días largos y clima agradable para descansar, relajarse y disfrutar del agua en un entorno natural cuidado y de gran belleza. La identidad regional se expresa en cada plato. Piñones, trucha, cordero, chivo, frutos del bosque, chocolates y helados artesanales se combinan con gin, cervezas y vermut de producción local. La oferta incluye restaurantes, foodtrucks, parrillas, bodegones y opciones para llevar.

El ascenso al volcán Batea Mahuida, en territorio de la Comunidad Puel, regala vistas panorámicas únicas del cordón montañoso que reúne volcanes argentinos y chilenos. Un recorrido escénico de aproximadamente 120 kilómetros que atraviesa cinco lagos, cerros, cascadas, miradores naturales y formaciones geológicas de origen glaciario, con acceso a la entrada norte del Parque Nacional Lanín.

Este espacio, también perteneciente a la Comunidad Puel, se destaca por su alto valor natural y cultural, rodeado de bosques de araucarias y un entorno de absoluta serenidad. El agua es protagonista del verano. Kayak, buceo, stand up paddle, hidropedales, paseos en lancha y embarcaciones permiten disfrutar del lago en familia, con amigos o en pareja.

La pesca con mosca es uno de los grandes atractivos de la zona, combinando deporte y contacto con el entorno. El rafting, por su parte, ofrece diversión grupal con el equilibrio justo entre adrenalina y disfrute. Cabalgatas, trekking y mountain bike invitan a internarse en bosques milenarios de lengas y pehuenes, bordear arroyos y alcanzar miradores con vistas abiertas a lagos y cumbres.

Los emprendimientos turísticos son pequeños, familiares y con fuerte arraigo local. La calidez en la atención distingue al destino. Para mayor seguridad, se recomienda contratar prestadores habilitados disponibles en www.villapehuenia.gob.ar. Más de dos kilómetros de senda costera sobre el lago Aluminé permiten caminar, correr, andar en bicicleta o pasear con mascotas, además de nuevos miradores y portales con letras icónicas que invitan a capturar las mejores fotos del viaje.

Con propuestas para todos los gustos y edades, Villa Pehuenia – Moquehue se consolida como una opción ideal para disfrutar el fin de semana largo de Carnaval, combinando descanso, aventura y naturaleza en uno de los rincones más encantadores de la Patagonia.