Como parte del programa de digitalización que impulsa el Ministerio de Salud de Neuquén, el Centro de Salud de Villa Pehuenia incorporó un nuevo equipo de rayos que permite realizar diagnósticos más rápidos, sin traslados innecesarios. De esta manera, se logra optimizar recursos y se mejora la respuesta sanitaria tanto para los vecinos como para quienes visitan la localidad cada año.



Además, al Puesto Sanitario de Moquehue también se le hicieron mejoras para contar con un ambiente más cálido en los consultorios y una circulación más operativa.



El ministro de Salud, Martín Regueiro, visitó el centro de salud y tras dialogar con el equipo resaltó: “La importancia de este equipo que digitaliza las imágenes es que más allá de que se hagan en Pehuenia, si el paciente se deriva a otro hospital, por ejemplo Zapala, se pueden ver las imágenes a través de ANDES. Antes veníamos de un equipo que tenía más de 25 o 30 años y hoy cambia realmente la dinámica”.



Esta adquisición forma parte del programa de digitalización que impulsa la cartera sanitaria, con el objetivo de fortalecer la capacidad resolutiva de los centros de salud y garantizar un mejor acceso a la atención médica en todo el territorio.



La directora del centro de Salud, Magalí Puel, detalló que se trata de un equipo fijo-tipo digital directo FDR SMART X 52KW Marca Fujifilm, que se adquirió con fondos provinciales a través de Recupero Financiero. “Se realizó una readecuación edilicia y una reestructuración del suministro eléctrico interno de la sala de RX, ya que el equipo nuevo es más potente”, agregó.



Asimismo, afirmó: “Es un antes y un después; los beneficios son muchísimos. Los pacientes que ingresan a hacerse una placa están maravillados y muy agradecidos también porque por fin tenemos algo que es tecnología de punta. Beneficios como la calidad de las imágenes y la nitidez, la rapidez, la operatividad con el sistema ANDES, que es la historia digital del paciente; acorta muchísimo los tiempos”.



Para finalizar, la directora del establecimiento indicó: “En Pehuenia tenemos muchos pacientes traumatológicos por las actividades que se hacen acá, tanto en invierno como en verano. Esto mismo permite (por la nitidez de las imágenes) trabajar a través de telemedicina si se quiere con el equipo de traumatología del Hospital Zapala. Agradecer también al Gobernador y al ministro Martín Regueiro que desde el inicio de su gestión tomaron la decisión de equipar con este equipo tan valioso al centro de salud”.

Puesto Sanitario Moquehue

Recientemente se realizaron trabajos de cambio de aberturas (puertas y ventanas) con sus respectivas rejas y vidrio doble en sala de espera, consultorio médico, enfermería, cocina y en el consultorio odontológico (dos); además de la colocación de rejas en ventiluz, ventilete de sala de espera, y puerta trasera. También se colocó una puerta nueva en el acceso principal con sistema antipánico.



Los trabajos estuvieron a cargo de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio de Salud, como así también de la compra y provisión de las aberturas. Estas mejoras representan un cambio importante, ya que permite contar con un ambiente cálido en los consultorios considerando que las tres cuartas partes del año la zona tiene clima frío. Además de sumar más luz natural, también queda más operativa la circulación de camilla y silla de rueda debido al cambio de la puerta principal.



