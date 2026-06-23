El intendente Mariano Gaido recorrió los avances de la obra de la Gran Avenida, específicamente los trabajos que se desarrollan en el futuro viaducto ubicado a metros del puente carretero que une Neuquén y Cipolletti. Actualmente, avanzan en el hormigonado de la primera pila del viaducto. Se trata de una intervención clave para mejorar la circulación y reducir la congestión vehicular en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Durante la visita, Gaido destacó que Neuquén continúa llevando adelante importantes obras de infraestructura con recursos propios. “Neuquén Capital es la ciudad que más obras está realizando en el país y, además, lo hace con presupuesto propio”, afirmó.

“Sin endeudamiento, demostramos al país de qué somos capaces los neuquinos. Administramos eficientemente los recursos y ejecutamos las obras más importantes a nivel municipal”, sostuvo.

El jefe comunal señaló que actualmente la ciudad cuenta con más de 70 frentes de obra en ejecución. “Son obras que transforman una gran ciudad en una gran capital”, expresó.

El intendente afirmó que Neuquén lidera obras públicas nacionales financiadas íntegramente con recursos propios municipales.

Asimismo, recordó que las intervenciones no solo se desarrollan en este sector, sino también en otros puntos estratégicos de la ciudad. “Estamos trabajando en el ingreso norte, sobre la avenida Raúl Alfonsín, reordenando uno de los principales accesos a Neuquén, y esta obra también avanza a muy buen ritmo”, indicó.

Por último, felicitó a la empresa y a los trabajadores que participan de la ejecución. “Es una obra fundamental para el ingreso a la ciudad y para la conexión con nuestra querida provincia vecina de Río Negro”, afirmó.

Las obras avanzan en tiempo y forma

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que los trabajos avanzan según lo previsto y actualmente se avanza en el hormigonado de la primera pila del viaducto. “Ya se ejecutaron y hormigonaron los primeros tres pilotes, de 17 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro. Ahora continuamos con el resto de la estructura, que contempla un total de 48 pilotes”, detalló.

Alejandro Nicola explicó que la obra avanza según lo previsto con el hormigonado de la primera pila.

El funcionario explicó que estos elementos constituyen la base del puente que permitirá separar los flujos de tránsito. “Quienes se dirijan hacia Cipolletti o ingresen a Neuquén lo harán en altura, mientras que quienes circulen por las calles Uruguay, Obrero Argentino, Alderete o Primeros Pobladores podrán hacerlo por debajo del viaducto”, señaló.

En este marco, destacó que la obra eliminará las rotondas y cruces a nivel que actualmente generan demoras y congestión en el sector. “Con esta intervención, el tránsito que se dirige hacia o desde Cipolletti circulará por arriba, mientras que la circulación interna de la ciudad continuará al nivel de las calles existentes”, explicó.

La construcción del viaducto registra importantes avances con pilotes ejecutados y trabajos intensos en distintos sectores estructurales.

Por último, Nicola comentó que la obra presenta una intensa actividad en el predio. “Estamos recorriendo los distintos sectores y observando el avance de los trabajos. Hay maquinaria en funcionamiento y materiales desplegados para continuar con las próximas etapas de ejecución”, concluyó.