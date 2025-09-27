Huinganco, premiado como destino emergente en el norte neuquino

La localidad neuquina de Huinganco fue distinguida como destino emergente del año en los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED). Este reconocimiento llega en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que comenzó este sábado 27 de septiembre en el predio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Ambos acontecimientos se complementan al destacar el crecimiento del turismo argentino.

El galardón fue otorgado por un jurado integrado por periodistas y referentes del sector, que valoraron las características únicas de esta localidad del norte neuquino, conocida como el “Jardín del Neuquén”. Su paisaje de bosques de coníferas, su tradición forestal y la riqueza de su entorno natural la convierten en un destino con gran potencial para visitantes de todo el país.

En la provincia del Neuquén, el turismo representa la segunda actividad económica, después de la hidrocarburífera. Por eso, el gobierno provincial viene impulsando inversiones estratégicas destinadas a mejorar la infraestructura y acompañar al sector. Entre estas medidas se destacan nuevas rutas, apoyo a emprendimientos privados y acciones de promoción para fortalecer la actividad.

La elección de los ganadores de los Premios FED 2025 se realizó el viernes 26 de septiembre. Con esta distinción, Neuquén refuerza su posicionamiento como provincia con atractivos para disfrutar todo el año, más allá de las temporadas tradicionales. El norte neuquino suma propuestas gastronómicas de calidad y servicios que apuntan a consolidar su perfil turístico.

Los Premios FED buscan reconocer buenas prácticas y experiencias innovadoras en el turismo nacional. Se enfocan en destacar proyectos que promuevan la excelencia y la sustentabilidad en el desarrollo del sector. Huinganco se suma así a la lista de destinos destacados en el mapa turístico argentino.

En paralelo, la FIT 2025 se extenderá hasta el 30 de septiembre, consolidándose como un espacio clave de encuentro entre profesionales, empresas y destinos. El evento reúne a operadores nacionales e internacionales, con el objetivo de potenciar la oferta turística y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las economías regionales.