El modelo neuquino que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa ingresó formalmente, este domingo, es su nueva epata. Lo hizo con el anuncio oficial del cambio en la conducción del ministerio de Turismo: se va Gustavo Fernández Capiet y asume Leticia Esteves, presidenta del PRO en Neuquén que, además, fue diputada provincial por ese partido y es una de las fundadoras de La Neuquinidad (que, en aquel momento rumbo a los comicios de 2023, se llamaba Neuquinizate).

Esteves tendrá a su cargo una tarea importante: el fortalecimiento de un área que constituye la segunda economía de la provincia (detrás de los hidrocarburos) y a la que el gobernador ha decidido jerarquizar, luego de una etapa de fuertes inversiones en la construcción de rutas hacia y entre destinos, la recuperación de hoteles y la nueva concesión del complejo de esquí de San Martín de los Andes (Chapelco).

Neuquén es tierra de paisajes encantadores que necesitan de inversiones en infraestructura, para potenciar su magnetismo. Es una de las industrias (en este caso, sin chimeneas) cuyo crecimiento será apalancado con la fuerza del petróleo y gas de Vaca Muerta. Dicha planificación forma parte de la estrategia rumbo a la multiplicación de la matriz productiva y, en definitiva, rumbo a la Neuquén del futuro.

No es el único cambio que se confirmó este domingo. De hecho, se supo que Hipólito Salvatori, quien hoy tiene a su cargo la subsecretaría de Industria, asumirá como secretario de Recursos Naturales que abarcará el área de Tierras, Recursos Hídricos y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento. En Recursos Hídricos seguirá Horacio Carvalho.

.

Fernandez Capiet asumira al frente de NeuquenTur