El modelo neuquino que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa ingresó formalmente, este domingo, es su nueva epata. Lo hizo con el anuncio oficial del cambio en la conducción del ministerio de Turismo: se va Gustavo Fernández Capiet y asume Leticia Esteves, presidenta del PRO en Neuquén que, además, fue diputada provincial por ese partido y es una de las fundadoras de La Neuquinidad (que, en aquel momento rumbo a los comicios de 2023, se llamaba Neuquinizate).
Esteves tendrá a su cargo una tarea importante: el fortalecimiento de un área que constituye la segunda economía de la provincia (detrás de los hidrocarburos) y a la que el gobernador ha decidido jerarquizar, luego de una etapa de fuertes inversiones en la construcción de rutas hacia y entre destinos, la recuperación de hoteles y la nueva concesión del complejo de esquí de San Martín de los Andes (Chapelco).
Neuquén es tierra de paisajes encantadores que necesitan de inversiones en infraestructura, para potenciar su magnetismo. Es una de las industrias (en este caso, sin chimeneas) cuyo crecimiento será apalancado con la fuerza del petróleo y gas de Vaca Muerta. Dicha planificación forma parte de la estrategia rumbo a la multiplicación de la matriz productiva y, en definitiva, rumbo a la Neuquén del futuro.
No es el único cambio que se confirmó este domingo. De hecho, se supo que Hipólito Salvatori, quien hoy tiene a su cargo la subsecretaría de Industria, asumirá como secretario de Recursos Naturales que abarcará el área de Tierras, Recursos Hídricos y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento. En Recursos Hídricos seguirá Horacio Carvalho.
El propio Figueroa adelantó que a lo largo de noviembre se irían conociendo los cambios y comenzó a cumplir. Ahora habrá que ver qué depara el modelo para Desarrollo Humano, que sólo por algunas semanas más seguirá bajo la conducción de la senadora electa Julieta Corroza (quien asumirá en su banca, en diciembre).
Por lo pronto, este domingo, el gobernador quebró la monotonía mañanera y sosprendió con el siguiente posteo: “La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, @LetiEstevesNqn, va a conducir el nuevo Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Quiero agradecer la extraordinaria labor realizada por Gustavo Fernández Capiet en el @minturismo, quien asumirá al frente de @neuquentur, empresa que también potenciaremos”. “Vamos a continuar profundizando el Modelo Neuquino”, concluyó.
La jerarquización del ministerio de Turismo, del que se espera un protagonismo más activo, ya es un hecho.
.
Fernandez Capiet asumira al frente de NeuquenTur