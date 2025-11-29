Está en la estrategia económica de Neuquén desde hace medio siglo, pero lo cierto es que recién ahora comienza a vislumbrarse un desarrollo concreto y cierto de la actividad turística como motor en funcionamiento fuerte en paralelo a la producción de energía en la provincia gobernada por Rolando Figueroa, con ejemplos alentadores que nacen del resultado que es posible conseguir a partir de las mejoras aplicadas mediante las inversiones, sean estatales o privadas.

"Creemos que este verano va a ser la revancha", dijo la ministro del área, Leticia Esteves, en referencia a la mala temporada de invierno, con poca nieve y magros resultados. Sin embargo, no es la foto instantánea de temporadas lo que distingue la gran posibilidad turística neuquina, sino la constatación de que las mejoras estructurales comienzan a dar frutos, y que esa cosecha se proyecta como una curva de crecimiento sostenido.

El último fin de semana largo fue provechoso y a la vez ilustrativo de estas posibilidades: hubo entre 60 y 100 por ciento de ocupación turística, con un pico destacado en el norte provincial. La Fiesta Nacional del Chivito se mostró a pleno, por ejemplo. Es imposible no poner entre las causas de este alto porcentaje de eficacia a las mejoras concretadas en las rutas de acceso. El gobierno, posiblemente, pueda justificar con números buenos, y relativamente rápido, que cada ruta que se pavimenta y se mantiene en buen estado contribuye al crecimiento del resultado de esa economía que sustenta el turismo.

No es nada que no pueda explicarse con el solo sentido común: décadas enteras de inacción en cuanto a la infraestructura de conexión vial probaron ya que el turismo solo crece si están dadas esas condiciones mínimas de acceso. Las nuevas rutas están demostrando, pues, algo de Perogrullo: son inversiones que se recuperan rápido; en este caso, inversiones del Estado, que redundan en el crecimiento de una actividad que, por ser mayormente privada, se evidencia como la posibilidad de desarrollo cierto en paralelo a la rica producción de los yacimientos en Vaca Muerta.

Esto puede comprobarse también en la ciudad capital de la provincia. Nunca la ciudad de Neuquén ha tenido tanta afluencia turística como ahora. Haber terminado e inaugurado el Centro de Convenciones Domuyo, por ejemplo, permite confirmar con datos muy alentadores cómo rápidamente se amontonan convenciones diversas en la agenda. Cada encuentro, cada convención, aporta dólares legítimos al crecimiento económico. No hay mejor prueba de que primero está la inversión, y después, recién, la consecuencia positiva.

La ciudad de Neuquén, con el gobierno de Mariano Gaido, está confirmando el perfil turístico que había soñado, en su momento, Horacio Quiroga. Y no ha sido por arte de magia, sino por el sostenimiento de esa política de Estado, desarrollando la ribera de los ríos y la posibilidad de las bardas, encontrando motivos ciertos para que la actividad económica privada crezca, y ponga, a su vez, su propia inversión sobre la inicial inversión del Estado.

Claro que todavía falta mucho. Los números de la economía "grande" de la provincia vienen todavía en un paquete híper dependiente de los recursos que aporta el shale, los hidrocarburos. Lo destacable es que hay, porque se ve a simple vista, una curva de crecimiento en el Turismo. Todavía no alcanza, no es suficiente, pero el cimiento parece firme, y la pared, más temprano que tarde, crecerá.