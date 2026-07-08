Rolando Figueroa supervisó la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la U11

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este miércoles la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 (U11), en Neuquén, que presenta un avance cercano al 80%. La infraestructura tendrá capacidad para 26 detenidos y demandó una inversión superior a 8.100 millones de pesos.

Durante la visita participaron también la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quienes remarcaron que la obra integra el plan de infraestructura penitenciaria impulsado tras la sanción de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

El nuevo edificio se sumará al primer pabellón de máxima seguridad inaugurado en diciembre de 2025, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema penitenciario provincial, mejorar las condiciones de seguridad y reducir el alojamiento de condenados en comisarías.

La obra ya alcanzó el 80% de ejecución

Durante la recorrida, Figueroa afirmó que el Gobierno provincial continúa avanzando "en la construcción de todas las unidades que se necesitan", al tiempo que aseguró que el fortalecimiento del sistema penitenciario forma parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad.

El mandatario sostuvo que la provincia busca reforzar tanto la infraestructura carcelaria como la presencia policial en las calles y consideró que estas inversiones responden al crecimiento poblacional que experimenta Neuquén.

"Estamos recorriendo las obras que son importantes para todos los neuquinos", expresó el gobernador.

Cómo será el nuevo pabellón de máxima seguridad

La segunda etapa de ampliación de la U11 incorporará 2.738 metros cuadrados de superficie.

Entre sus principales características se destacan:

26 celdas individuales con sanitarios.

con sanitarios. Una celda de aislamiento.

Salón de día con cocina.

Pecera de vigilancia permanente las 24 horas.

Sala de monitoreo.

Patio de 320 metros cuadrados.

Sector de visitas independiente.

Sala de máquinas y de racks.

Equipos de ventilación y extracción de aire.

Además, el proyecto contempla la extensión del anillo interno de circulación para vehículos de traslado, servicios y visitas, junto con un sistema de doble muralla y cercos perimetrales de cinco metros de altura para reforzar la seguridad.

El plan para ampliar el sistema penitenciario

La ministra Tanya Bertoldi explicó que esta obra corresponde a la segunda etapa de ampliación de la Unidad 11.

Según indicó, el primer pabellón fue inaugurado meses atrás, mientras que el Gobierno ya proyecta iniciar una tercera etapa para continuar incrementando la capacidad del establecimiento.

Por su parte, Matías Nicolini recordó que el actual plan de infraestructura surgió luego de detectarse un importante déficit de plazas penitenciarias al inicio de la gestión, situación que derivó en la declaración de la Emergencia Penitenciaria.

Una política para descomprimir comisarías

La ampliación de la U11 forma parte de un programa más amplio que incluye nuevos pabellones de máxima seguridad en otras unidades penitenciarias de la provincia y estructuras modulares para internos de mediana seguridad.

Uno de los objetivos principales es trasladar condenados que hoy permanecen alojados en comisarías, establecimientos que originalmente fueron diseñados para detenciones transitorias y no para alojamiento prolongado.