La Policía concretó un nuevo traslado de presos a la U11 de Neuquén

En las primeras horas del lunes se llevó a cabo un nuevo operativo de traslado de internos hacia la Unidad de Detención N°11 de Neuquén capital. La medida, coordinada por la Dirección de Seguridad, permitió reubicar a once condenados que permanecían alojados en las comisarías Segunda, 19 y 44.

El comisario inspector Félix Gómez, a cargo de la coordinación, explicó a La primera mañana por AM550 que el traslado forma parte de un proceso destinado a descomprimir las dependencias policiales, donde aún permanecen personas procesadas y condenadas. Según detalló, actualmente unas 160 personas continúan detenidas en unidades de orden público de la capital y de localidades cercanas como Plottier y Centenario.

El operativo se concretó luego de que finalizara una nueva etapa de refacción en uno de los pabellones de la U11, lo que permitió habilitar más plazas. “Anteriormente se habían trasladado 18 internos, y con esta obra se sumaron 11 más”, precisó Gómez.

De manera paralela, avanza la construcción de un nuevo pabellón lindante a la unidad, destinado a 26 condenados de máxima seguridad, cuya finalización se encuentra próxima.

A pesar de las mejoras, la situación en las comisarías sigue siendo complicada. Muchas de las dependencias no están preparadas para alojamientos prolongados, lo que genera sobrecarga para el personal policial y condiciones limitadas para los internos.

Desde la fuerza remarcan que, pese a las dificultades, no se han registrado motines ni fugas masivas en los últimos meses, algo que atribuyen al trabajo diario y a la búsqueda de mantener un clima de convivencia.

De los detenidos que aún permanecen en comisarías, alrededor del 40% lo hace por causas vinculadas a abuso sexual, violencia de género o femicidios, mientras que el resto corresponde a delitos comunes contra la propiedad o las personas.

Las autoridades esperan que, una vez habilitado el nuevo pabellón en la U11, se puedan realizar nuevos traslados y así aliviar la situación en las unidades policiales