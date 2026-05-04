En el marco de la primera jornada de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia Moquehue, se realizó la entrega de la primera distinción al Embajador del Vino, un reconocimiento que busca poner en valor a referentes del sector vitivinícola por su trayectoria, conocimiento y aporte a la difusión del patrimonio regional.

El acto contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el subsecretario de Turismo Sergio Sciacchitano, la gerenta general de Neuquentur Silvana Cerda, el intendente de Villa Pehuenia-Moquehue Arturo de Gregorio y la madrina del festival, Dolli Irigoyen, entre otras autoridades.

El primer reconocimiento fue otorgado a Sergio Rubén Landoni, oriundo de San Martín de los Andes, quien se convirtió así en el primer Embajador del Vino en el marco de este importante evento gastronómico de la Patagonia.

Durante la cobertura especial de "Tardes de Primera" desde Villa Pehuenia, Landoni dialogó con el periodista Huguex Cabrera y destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad regional y posicionar los vinos patagónicos a nivel nacional. Además, remarcó el crecimiento sostenido de la actividad vitivinícola en la región y el rol clave de la gastronomía como aliada estratégica para su desarrollo.

La distinción se enmarca en una propuesta que apunta a consolidar la cultura del vino en la Patagonia, reconociendo a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a su expansión y valorización.