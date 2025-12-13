La ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves, salió al cruce de las declaraciones de la locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci, quien cuestionó en tono irónico el reciente reconocimiento internacional del complejo termal de Caviahue–Copahue y realizó comentarios despectivos sobre el entorno natural y el perfil de quienes visitan el lugar.

La respuesta de la funcionaria se dio durante una entrevista en el programa Neuquén.Ar por AM550, que conducen Santiago Montórfano y Vanesa Miyar, donde Esteves calificó los dichos de Vernaci como expresiones realizadas “desde el desconocimiento absoluto” y la invitó a visitar la región para opinar “desde la experiencia”.

“Habla desde la ignorancia total y apunada desde el Obelisco”, sostuvo la ministra, al tiempo que defendió el prestigio del complejo termal y remarcó que sus beneficios terapéuticos están avalados y comprobados a nivel mundial. “Como argentinos tendríamos que estar orgullosos de que tengamos las termas de Copahue, reconocidas internacionalmente”, afirmó.

Esteves subrayó además que miles de personas esperan cada año la apertura del complejo para realizar tratamientos vinculados a distintas patologías. “Desconoce que hay personas que vienen específicamente por razones de salud, porque las termas son parte fundamental de su tratamiento”, señaló.

La titular de Turismo también puso el foco en el impacto social y económico que tiene la actividad termal en la región. En ese sentido, destacó el esfuerzo del sector privado y el acompañamiento del Estado provincial para sostener localidades que enfrentan condiciones climáticas extremas.

“Se desconoce todo el trabajo que hacen los privados para levantar un pueblo que queda completamente bajo la nieve, y el acompañamiento que hacemos desde el gobierno”, remarcó.

Finalmente, Esteves reiteró la invitación a Vernaci para que conozca Neuquén y el complejo termal antes de emitir juicios. “Habla desde la total ignorancia, sin conocer Neuquén. La invitamos a que venga”, concluyó.

¿Que dijo la Negra Vernaci?

Las declaraciones de la ministra surgieron luego de que Vernaci, en su programa de Radio POP, pusiera en duda el reconocimiento internacional de las termas de Copahue y realizara comentarios que generaron un fuerte malestar en las comunidades de Copahue, Caviahue y Loncopué, donde el turismo termal constituye una actividad central para la región.