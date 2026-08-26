Villa Pehuenia Moquehue tendrá presencia en el 40° Comité de Integración Binacional Los Lagos, que esta semana reunirá en Valdivia a representantes de organismos públicos, municipios, cámaras empresariales y organizaciones de Argentina y Chile. El intendente Arturo de Gregorio participará del encuentro con una agenda que busca profundizar el posicionamiento del Paso Internacional Icalma como un punto estratégico para el desarrollo turístico y la integración entre ambos países.

Villa Pehuenia Moquehue es la puerta de entrada a la Argentina a través del Paso Internacional Icalma, un cruce que se destaca por su ubicación y por presentar mejores condiciones de circulación durante el invierno en comparación con otros pasos de la región. Desde el municipio se impulsa la consolidación de un corredor turístico binacional que vincule la región de La Araucanía y la del Biobío con localidades como Melipeuco y Villa Pehuenia Moquehue.

El Paso Internacional Icalma será uno de los ejes del encuentro binacional en Valdivia.

La propuesta ya cuenta con antecedentes concretos. El pasado 31 de julio, de Gregorio participó en Neuquén capital de una reunión con autoridades provinciales y nacionales vinculadas a los pasos fronterizos, donde planteó las oportunidades que ofrece Icalma y la posibilidad de implementar transporte turístico bajo la modalidad de circuito cerrado.

La agenda también había sido presentada en el 39° Comité de Integración, realizado en 2025, donde el Paso Icalma quedó planteado como un eje turístico de importancia para la región. Un año antes, en 2024, el intendente encabezó en Melipeuco una reunión con legisladores argentinos y chilenos, representantes de SERNATUR y CORFO, con el objetivo de avanzar en la construcción de este corredor.

Convenios que fortalecen el vínculo con Chile

El trabajo de integración también se refleja en la red de acuerdos que Villa Pehuenia Moquehue fue construyendo durante los últimos años.

Actualmente, el municipio cuenta con convenios con Melipeuco, Temuco, Lonquimay, Contulmo, Carahue, Toltén y la Asociación de Municipios Costa Araucanía, integrada por Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén.

Los convenios con municipios chilenos siguen creciendo y fortalecen la integración regional.

Estos acuerdos permitieron concretar distintas iniciativas, entre ellas programas de descuentos para empleados municipales chilenos, campeonatos internacionales de fútbol y vóley, intercambios culturales y artesanales, acciones de promoción turística y participación conjunta en ferias y festivales.

También se destaca la travesía binacional de kayak, que ya transita su tercera edición y se convirtió en una de las actividades que fortalecen el vínculo turístico y deportivo entre ambos lados de la cordillera.

Las obras que pueden cambiar la conectividad

La agenda que Villa Pehuenia llevará a Valdivia se complementa con las obras de infraestructura que impulsa el Gobierno de Neuquén, entre ellas el asfaltado de las rutas 23, 46 y 11 hacia Moquehue.

Estos trabajos están proyectados para mejorar la conectividad de la región del Pehuén y facilitar el acceso tanto de turistas argentinos como de visitantes provenientes de Chile. El objetivo del municipio es avanzar en una estrategia de integración que permita fortalecer el Paso Icalma, ampliar los horarios de circulación y concretar el transporte de pasajeros en modalidad de circuito cerrado.

La propuesta busca ampliar la circulación por Icalma y potenciar el turismo binacional.

Con esa mirada, Villa Pehuenia Moquehue busca consolidar al paso fronterizo no solo como una vía de conexión entre Argentina y Chile, sino también como una puerta de entrada para el desarrollo de un circuito turístico binacional con mayor movimiento durante todo el año.