El accidente ocurrió pasadas las 21, cuando la camioneta Volkswagen Amarok circulaba por la denominada Ruta del Petróleo en Vista Alegre. Por causas que todavía no fueron informadas, el vehículo despistó y terminó volcado sobre su lateral derecho, con importantes daños materiales en la parte frontal y el techo. Según informó el portal Centenario Digital, los ocupantes resultaron prácticamente ilesos y no presentaron heridas de consideración. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre.

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, mientras se registraba una intensa lluvia en la zona.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario también fue alertado por el siniestro, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. No había personas atrapadas dentro del habitáculo ni riesgo de incendio. El vuelco se suma a otros siniestros registrados recientemente en distintos sectores de la denominada Ruta del Petróleo, un corredor de alta circulación vinculado a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Hace poco más de una semana, dos camionetas protagonizaron un fuerte choque en las inmediaciones de la Bajada del Maida y la Autovía Norte. En ese hecho, una mujer de 53 años sufrió múltiples lesiones y debió ser trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón.

La camioneta sufrió importantes daños materiales en el sector frontal y el techo.

Asimismo el pasado 15 de junio, una Ford Ranger despistó y terminó volcada con sus cuatro ruedas hacia arriba en la zona de la rotonda conocida como “Río Neuquén”. En ese caso, el conductor logró salir por sus propios medios y fue asistido por personal de emergencias.