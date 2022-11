“Tranquilos que esta nos la llevamos a casa” dice Messi

Por Hernán Di Menna

“Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa; el Chino igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. Cuarenta y cinco días sin nuestra familia, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos, asi que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa".

El momento de la arenga del capitán Lionel Andrés Messi Cuccittini minutos antes de salir a jugar (y ganar!) la final de la Copa América en el Maracaná nos deja a todos con la piel de gallina. Por primera vez el mejor jugador del mundo se deja ver como líder, se muestra como el maestre natural de un grupo de futbolistas que, después de mucho sufrir, lograron ser campeones sacándose de encima motes injustos que recaían sobre la generación de las finales perdidas, tanto en las competencias continentales como en el Mundial de Brasil 2014.

La docuserie de Netflix y Pegsa (la productora del ex Puma Agustín Pichot) – y que se puede ver en televisión abierta los jueves a las 22 por Canal 9 – logra en tres capítulos de casi 50 minutos, una mirada íntima e inédita sobre la lucha de Lionel Messi y toda “la Scaloneta” en la Copa América 2021, para romper una racha de 28 años sin títulos, después de perder cuatro finales y pensar en retirarse de la selección.

Una alternativa muy recomendada para ir palpitando la Copa Mundial de Qatar que arranca en pocos días, con el último y glorioso antecedente del equipo que le dio la oportunidad a Messi de, por fin, obtener su primer título con la selección mayor. Un logro que la serie se encarga de dar cuenta en toda su importancia, por el significado que tuvo el torneo para el astro del fútbol mundial. “Ganar la Copa América fue lo más lindo de mi carrera”, reconoce Lio en el documental.

En una entrevista con el periodista Sergio Sarachu, el cineasta y director Juan Baldana, hacedor de #SeanEternos, contó el detrás de escena de la serie, el trabajo de producción y de edición que llevó y qué fue sintiendo al filmarlo.

“Cuando me lo propusieron, inmediatamente dije tiene que ser mucho más que la Copa América, tenemos que hablar de un Messi absoluto, un Messi que se brinde, que quiera expresar todo lo que sintió en esas épocas oscurísimas donde se tuvo que bancar miles de cosas. Entonces, el desafío era no solo tener a los jugadores de la Selección sino también incluir a grandes figuras que hayan estado con Lionel como Neymar, Ronaldinho, Xavi, Luis Suárez, Vidal: nos parecía que hablando ellos de Messi iba a haber una visión extranjera, cómo nos ve el que no es argentino, y eso terminó siendo muy lindo. Otro de los temas que nos parecían interesantes era trabajar el tema del liderazgo de Messi, qué es ser un líder y si hay una sola manera de serlo. Lo que propone y termina logrando mostrar la serie, es que hay muchas maneras de serlo y vaya si Messi lo cumple”, aseguró Baldana.

Durante la charla, Sarachu detalla dos hechos históricos que, a su entender, influyen en la carrera de Messi. Por un lado, la muerte de Maradona y, por otro, ganar la Copa. Y ya o dijo Messi, “quizás Diego tenía que estar en el cielo para verme levantar la Copa”.

“Yo lo dejé como una alegoría a que se le fue la presión de ser Maradona y lo que eso significaba. Diego Maradona excedía todo tipo de normalidad que sólo Messi es capaz de igualar” explicó el director de la serie. Y, con respecto a cómo vivió la intimidad de esas jornadas de filmación, dijo que “poder haber entrado en sus casas es de alguna manera intentar retratar esa intimidad, esos sentimientos y cómo piensan. El documental tiene la idea de que no sólo se hable de fútbol sino también de otras cuestiones, por eso es que le está gustando a mucha gente que quizás no es fanática pero que se engancho con las historias”.

La imagen de las grandes estrellas del futbol, millonarias y alejadas del sentir popular queda finalmente de lado al mostrar lo que significó cumplir ese sueño que parecía estar oculto para la gran mayoría de la gente. Así lo analiza Juan Baldana: “Siempre digo que cualquier persona que llega a un lugar de importancia no deja de tener sus presiones, sus miedos, sus sentimientos y los jugadores, que son estrellas, tienen ese espíritu amateur que es imprescindible para ser numero 1, sin eso no poder llegar a serlo. Entonces era demostrar y que quede eternizado lo que significó para ellos. Con esto, ya no va a quedar ninguna duda, los pibes se morían por vestir la celaste y blanca y por suerte salieron campeones. Porque si no, hubiera sido una injusticia como el caso Higuaín o Mascherano, y con tantos jugadores enormes que nos dieron un montón de alegrías en esta época. Lo que pasa es que se entiende también que la gente sea exitista porque hacía largo tiempo que no se levantaba una Copa y eso es muchísimo para la pasión argentina que está acostumbrada a estar en los primeros lugares”.

¿Ese peso liberado de encima de los hombros de Messi, Di María, Dibu y Otamendi hará que la Argentina alcance la Copa del Mundo que se le niega desde México 1986? La historia está pronta a escribirse.