Por Ceci Russo

Desde Bariloche

Cada vez más personas se interesan en entrenar a sus gatos para evitar los rasguños, las marcas, las salidas o mejorar la convivencia y aprender buenos hábitos. A nivel mundial, el tema ganó popularidad hace unos años con el programa Mi gato endemoniado (Animal Planet), pero en la Patagonia, desde Bariloche, Hernán Pesis comparte su mirada desde un lado científico.

Él se define como un educador; asegura que es una actividad que incluye entrenamiento y adiestramiento. También, es un especialista en el análisis funcional de la conducta. Con esa combinación, se dedica a ser educador felino.

“Hay un montón de mitos o errores de interpretación de la conducta. Se me viene a la cabeza, que es traicionero, que es independiente, que se llevan mal con los perros; hay muchos. El gato siempre fue el malo de la película, desde el medioevo”, revela.

“Mi cerebro es conducta y mi corazón es gato”

La rareza de los gatos y el hecho de que hasta hace unos años su comportamiento era algo desconocido, fueron algunas de las cosas que llevaron a Hernán a meterse en esta actividad.

“En casa siempre tuvimos perros pero yo me enamoré del gato del encargado del edificio donde vivía; a mí me fascinaba. Yo esperaba el colectivo del colegio y él aparecía con el gato, lo llamaba y respondía, se trepaba encima; era todo lo contrario que me habían hecho pensar de los gatos. Aparte veía que podía hacer cosas que con mi pero no. Con lo cual me empezaron a gustar”, cuenta.

Por otro lado, su carrera se perfiló para el lado del comportamiento, no sólo de los animales sino también de los humanos –“que somos animales también”. Estudió Dirección de Fotografía y llegó a ser jefe del área audiovisual de una agencia de publicidad. “Es decir que trabajaba básicamente con el comportamiento humano y guiando al consumidor para donde nosotros queríamos”, explica.

En ese tiempo, también fue rescatista voluntario de refugios. “Siempre relacionado con los gatos, los poníamos en adopción, hacíamos control de colonia y yo lo que iba viendo era que constantemente no se entendía su comportamiento y había muchos malos consejos con lo cual siempre terminaban abandonados o devueltos”. Allí comenzó a aplicar algunas técnicas, a cambiar la perspectiva sobre los felinos y a proponer recomendaciones diferentes a las familias adoptantes. “Renuncié a mi trabajo, me empecé a dedicar al comportamiento felino y me fui formando”, aseveró.

Entre cursos, diplomados y muchas formaciones en el exterior, se destacan un Máster en Análisis Funcional de la Conducta (SAVECC), un Advanced Diploma in Applied Feline Behaviour (Level 5); y además de un diplomado en Etología, Psicología Comparada y Comportamiento Animal, expendido por la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid). "Actualmente estoy haciendo la carrera de psicología, por puro placer".

Lecciones gatunas

“Se debe llamar a un educador felino cuando vos consideres que es necesario, cuando decís que no quiero que mis gatos salgan o porque mean toda la casa; podríamos entrenarlos para usar bretal y sacarlos de forma segura. O quizás no tenés idea de gatos y vas a adoptar uno y querés aprender. Se decide la intervención y también hay que entender que el tema conductual no el algo veterinario”, afirma Hernán.

Y agrega: “cuando ves algo que no te gusta o porque querés mejorar el vínculo con tu gato, o entrenarlo para mejorar su bienestar; cuando creas que es momento de mejorar su bienestar”.

Hernán trabaja tanto de manera presencial como virtual: “puede ser de las dos maneras porque lo que hacés es entrenar a los tutores para que apliquen la técnica. Hoy prácticamente trabajo casi 100% desde Bariloche al mundo y hago algún que otro presencial pero por darme el gusto de ir a tocar unos gatos”.

Lo que el profesional realiza es un análisis funcional de la conducta tanto de los gastos como de los humanos: “No nos olvidemos que somos variables que intervienen en todo este proceso y no los podemos dejar aparte. Trabajamos con todas las especies que forman parte del grupo de convivencia”, dice.

“Mi metodología es científica –continúa– es el análisis funcional y eso me dice qué tipo de técnicas tengo que implementar, si es modificación del contexto o de la conducta en sí y con eso lo que se busca es lograr un equilibrio entre las necesidades humanas y las del gato, sobre todo priorizando el bienestar del gato”.

Técnicas que sí

Hernán convive con cinco gatos y hace unos meses se instaló definitivamente en Bariloche: “Donde voy vienen ellos. Para mudarme desde CABA hice cuatro viajes en avión para traérmelos a todos en cabina. Cuando nos mudamos, lo primero que pensamos fue en los gatos; nosotros conseguimos la casa pensando en ellos. Todo el resto de la mudanza vino en un camión, incluyendo el auto”, comparte.

Y es que aplica fielmente los consejo que da a la hora de adoptar una mascota felina: “hay que dedicarles tiempo de calidad para forjar un buen vinculo; si esto se logra, los gatos pueden ser la mejor compañía. Y hay que enriquecer el entorno, la convivencia con un gato es el equilibrio entre sus necesidades y las nuestras. Ellos ceden y nosotros también lo tenemos que hacer”.

Otro tip que refuerza es que, con anterioridad, “se asesoren en qué necesidades, comportamentales y veterinarias tiene un gato”. Y suma: “darle oportunidad a todos los gatos. Muchas veces la gente va por los cachorritos porque son más tiernitos o porque creen que así se va a acostumbrar a su estilo de vida, y eso es un grave error. Hay adultos que tienen un comportamiento instaurado que pueden ser de excelente compañía y otros con alguna discapacidad que hay que darles una oportunidad porque son maravillosos. Elegir el gato que más se adapte a nuestras necesidades”.

Y concluye: “el mejor consejo que siempre doy es adoptar, no comprar. No fomentar el comercio de animales”.