A un día de uno de los regresos más esperados: así suena Oasis en los ensayos

Después de más de una década y media de separación, Oasis hará su regreso oficial a los escenarios y dará comienzo a su esperada gira internacional Live '25 este viernes 4 de julio en Cardiff. La banda británica, ícono del britpop de los 90, vuelve con su formación original y una agenda cargada de shows, que incluye dos presentaciones en Argentina los días 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate con entradas agotadas.

El reencuentro llega tras su abrupta separación en 2009, marcada por las constantes peleas entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. A lo largo de los años, ambos continuaron sus carreras por separado y las especulaciones sobre una reunión nunca cesaron. Ahora, ese deseo de miles de fanáticos se concreta con una gira que recorrerá Reino Unido, Europa, Asia, América y Oceanía, cerrando el 23 de noviembre en São Paulo, Brasil.

A un día del primer show en Cardiff, las redes sociales estallaron con videos filtrados desde las afueras del Principality Stadium, donde se pudo escuchar a la banda ensayando clásicos como Cigarettes & Alcohol, Some Might Say y Stand By Me, entre otros. Los clips, grabados por fanáticos, despertaron todo tipo de teorías: ¿eran pruebas de sonido reales o audios pregrabados?

Incluso el propio Liam bromeó al respecto en sus redes, cuestionando la agresividad de su propia voz y dejando una frase irónica: “Es definitivamente una grabación de los ensayos, a menos que haya dos versiones mías, lo cual estaría 1 millón por ciento a favor”. Más allá del misterio, el entusiasmo y la expectativa de los fans es total.

Incluso, la banda presentó el comienzo de su gira internacional con una enorme exhibición de drones con el logo de Oasis apareció en Cardiff. Los drones volaron en formación para producir el logo clásico de la banda de britpop en el cielo, generando expectativa para la muy esperada primera noche de la gira.