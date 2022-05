Viajan por el país en una Combi de los ochenta vendiendo libros

Por Ceci Russo

Desde Bariloche

Cuando Leo y Flor comenzaron a planificar su viaje, el mundo era otro. No había pasado ninguna pandemia, las palabras aislamiento y distanciamiento casi no eran utilizadas, al barbijo sólo lo usaban los médicos y un resfrío o estornudo significaban solamente eso, no levantaban otras sospechas.

Era el 2019 cuando se enamoraron de una camioneta Volkswagen Combi modelo 81 a la que decidieron convertir en su hogar (y también en su “motorcito económico”) por los próximos años, por los próximos kilómetros. Coronavirus de por medio, los sueños siguieron intactos y, a pesar de esos meses revueltos, en abril de 2021 pudieron dar avance a “Proyecto Alternauta”.

Dejarlo todo

Él, con 31 años, doctor en Física; ella, abogada de 30 años. Ambos de Alta Gracia. Hoy, “libreros” y con domicilio en la Patagonia. Flor y Leo salieron de su Córdoba natal en una Combi para recorrer las rutas argentinas. Ahora, se encuentran en Bariloche y con la venta e intercambio de libros solventan su estadía y viaje.

“Desde que nos conocimos, los dos teníamos insertada la idea de viajar, pero estábamos muy adentro del sistema. Estábamos terminando de desarrollarnos profesionalmente. El sueño y las ganas siempre estaban, veíamos a otros viajeros por Instagram. Hasta que un día dijimos, el momento es ahora, probar otra forma de vida”, cuenta Flor.

Y agrega: “no estábamos a disgusto con lo que hacíamos pero sentíamos que teníamos que vivir más el presente y no tanto pensando en lo que vendrá en el futuro, en lo que nos espera con nuestras carreras. Queríamos bajar un poco”.

“Siempre fue la idea viajar en un vehículo que también sea como una casita”, recuerda Leo, y asegura que cuando encontraron la Combi (bautizada “Eva”) “perdimos, porque nos enamoramos”.

“Es del 81, es más grande que nosotros, y con el motor original. Nos hemos encontrado, muchas veces, con un problema al llevarla al mecánico porque da un trabajito extra. Con el tiempo nos fue obligando a que aprendamos de mecánica. Hace unos días le sacamos el motor, lo abrimos, le cambiamos un montón de cosas y todo lo hicimos nosotros”, relata.

El verdadero “autolibro”

Ya comprado el vehículo, a fines de 2019, comenzó su remodelación y al terminar la beca de doctorado de Leo, emprendieron el viaje. Pero, ¿cómo solventar este sueño?

“La idea de los libros fue surgiendo mientras armábamos la Combi, antes de salir. Somos de dos ámbitos totalmente diferentes, él más de las ciencias exactas y yo de las sociales; teníamos que buscar algo que nos gustara a los dos para poder mantenernos y generar algún ingreso en este viaje. Empezamos, primero, a hacer encuadernación artesanal y en un momento, en la mudanza nos planteamos qué hacíamos con nuestros libros, teníamos bastantes. Yo los veía en caja y no quería que terminaran así, no sabíamos qué hacer. Y dijimos de probar llevándolos, intercambiándolos”, explica Flor.

Leo dice que la idea fue de ella: “Yo pensaba qué vamos a hacer con libros porque el lugar en la Combi es reducido, dónde los íbamos a meter”. Sin embargo, en Carlos Paz (a 30 kilómetros de Alta Gracia) fue la prueba de fuego: “llegamos con nuestra biblioteca y donaciones de amigos y familiares, y vimos que la recepción de la gente era buenísima. Así que de a poco le fuimos incorporando todo por trueque 2 x1 para mantener el volumen y además vender”.

“Por suerte los libros nos han traído hasta acá, es algo maravilloso lo que se genera, la gente lee un montón. Es nuestro motorcito económico”, señala.

Ahora, a cada localidad que llegan, buscan una plaza, un evento, una playa, un rinconcito y despliegan esta bellísima tienda de libros, alrededor de una camioneta que también es motivo de curiosidad, todo sumado a la experiencia de compartir el viaje que esta pareja va realizando.

“Tenemos todos los libros a la venta y también para intercambiar. Ahora tenemos algunos nuevos que nos mandaron de varias editoriales, de clásicos de bolsillo. También tenemos libros a la gorra y nos pueden pedir el catálogo y los enviamos a domicilio”, explican. El contacto se puede hacer a través de Instagram “Proyecto Alternauta”, donde también informan en dónde van a estar y suben fotos y videos de sus vivencias.

Sumando kilómetros

Flor relata que “al principio arrancamos por Córdoba, por nuestra provincia, y estuvimos ahí varios meses porque todavía estaba muy complicado para circular cuando salimos. Después de ahí fuimos para el norte, hicimos La Rioja y Catamarca, y ahí ya empezamos a bajar. Pasamos por San Juan, Mendoza, Neuquén y ahora estamos en Bariloche”.

“La Patagonia nos viene tratando muy bien… con frio”, se ríen. “Nos encanta. Nuestra idea al salir era venir directamente al sur. Igual vamos lento, a nuestro ritmo, nos quedamos mucho en los lugares, pegamos buena onda”.

“En Bariloche nos tocó la situación particular de que tuvimos que desarmar el motor así que estuvimos casi 10 días sin movernos. Estamos parando en unas cabañas en el barrio Nuestras Malvinas; estamos súper cómodos. Ahora que estamos retomando a la vida en Combi, estamos viendo cómo nos organizamos, donde ir parando. Depende mucho del día a día”, mencionan.

Para costear también los arreglos mecánicos y el mantenimiento de la camioneta, lanzaron una rifa a través de la aplicación Cafecito, cuyo premio es un pack de libros.

“Nuestra idea es aprovechar los días para vender, pero también algunos días salir a recorrer lo más que podamos. Eso va variando”, declaran.

“Combi life”

Leo asegura que “salimos sin una fecha de regreso y sin un destino; de hecho tenemos la idea de salir del país, queremos recorrer Latinoamérica. Pero bueno, nuestro paso es muy lento y nuestras ideas van cambiando constantemente. Así que podemos terminar en cualquier lado, en cualquier época. Todo es bastante impredecible”.

También, afirma que “tenemos libros y también por la Combi, porque llama mucho la atención”.

Y Flor reflexiona: “nos replanteamos un montón el ver qué queremos y romper un poco con las estructuras. La vida es lo que estamos haciendo hoy. Sino dejamos todo para después”.