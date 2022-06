La mala fortuna de Ojos de Fuego, que no apaga la pasión

Por Carlos Ramos, humorista y actor patagónico

Leo a Stephen King desde hace más de 30 años. Como muchos gustos que nos llegan de épocas tempranas, siguen ahí a pesar de que creíamos haberlos olvidado para siempre.

Hubo una etapa en la que dejé de leerlo, por varios motivos, entre otros porque después de más de diez novelas ya conocía sus recursos narrativos, y sentí que se repetía. Me había convertido en el chico que le adivina el truco al mago y estaba defraudado. Pero quedaba la nostalgia, esa sensación particular de que algo nos agradó, como el recuerdo de la sopa de la abuela o los mimos de nuestra madre cuando nos enfermábamos y recibíamos todo el amor del mundo. Sus libros eran un buen recuerdo. Y un día volvieron con más fuerza. Con la pasión de un coleccionista.

Tengo casi todo lo escrito por el señor King hasta hoy, claro que en formato pdf, que es a los libros, lo mismo que a la música el mp3, algo intangible y por lo tanto, de poco valor. Por eso es que de a poco, cuando se da la oportunidad, compro sus libros en papel, con el objetivo de releerlos en algún momento de la vida, o solo por el gusto de verlos en los estantes de mi biblioteca, juntando tierra.

King, el rey del terror.

La causa es el recuerdo

En una entrevista que le realizaron hace unos años, en un documental, le preguntaron qué película le ha dado miedo. Entre otras, menciona a ‘La noche de los muertos vivos’, de 1968, dirigida por George Romero. La película rompió los códigos del terror del cine de la época y ha influido hasta hoy en series como The Walking Dead. En ese programa el escritor explica por qué una obra que nos impresionó en su momento, no dejara de hacerlo aún si ya sabemos de qué se trata y cómo terminará.

King lo explica así: “La primera vez que vez ‘La noche de los muertos vivos’ no podés parar de asombrarte. La segunda vez, te da miedo. La tercera, la película pierde algo esencial que tenía la primera vez. Hoy, la gente sigue la viendo pero lo que experimentan ya no es terror sino el RECUERDO del terror que sintieron, la primera y la segunda vez”.

Y la gente sigue comprando libros de King quizás precisamente por eso, por el recuerdo del terror que sintieron cuando leyeron, por ejemplo, ‘Cementerio de animales’.

King en 'Cementerio de animales'.

Llamaradas que entretienen

Hoy las productoras de cine y televisión se pelean por llevar a la pantalla guiones inspirados en su obra.

La Niebla, Mr. Mercedes, Castle Rock, Creepshow, The Outsider, The Stand, Lisey's Story son algunas de las series inspiradas en textos del autor, en los últimos años y en diferentes plataformas. En cine la más reconocida en estos años, es IT.

Su último estreno es ‘Llamas de venganza’, título espantoso ya que hay millones de películas que incluyen la palabra venganza, y otros tantos con llamas. El original en inglés, como en la novela, es Firestarter. Incluso le hubiera ido bien el título con el que se conoció la novela en nuestras tierras, Ojos de Fuego, mucho más poético.

Sin dudas, Dante debió haber pensado en un círculo del infierno destinado a los malos traductores, en general.

Desde siempre King tuvo mala suerte a la hora de llevar sus textos al cine, solo un puñado se salvan. ‘Cuenta Conmigo’, ‘La milla verde’, ‘El resplandor’, la mencionada ‘Cementerio de animales’, entre otras.

It, la más reconocida película.

Es muy complicado condensar en un film la complejidad de sus personajes. Son idiomas diferentes, y el peso de una buena imagen a veces no basta para reflejar las palabras y su belleza.

Ví llamaradas de venganza y sin ánimo de espoilear puedo decir que entretiene, no mucho más.

La película ya tuvo una predecesora en 1984, con una Drew Barrymore niña, que no tuvo buenas críticas. Se dijo que no transmitía las sensaciones del libro, pero que bien podía ir de relleno un domingo a la tarde, en los especiales de cine Splash de Canal 7 de Neuquén. O sea, un bodrio.

Lamentablemente, con esta nueva versión, tenía ganas de sorprenderme como lo hice con la nueva de It, pero no. Ya de entrada distrae la cara del padre de la niña, Sac Efron, que gracias a cirugías plásticas parece el doble de Ricardo Fort. Y la cámara, y los efectos, hacen pensar en una teleserie de los 80 de bajo presupuesto.

Sin embargo, como dije, entretiene. Y al final es para lo que vamos al cine.

Una niña que puede encender fuego con la mirada.

Mirada de fuego

¿De qué trata la película? De una niña que puede encender fuego con la mirada, y que huye de quienes quieren descubrir su secreto, una maligna entidad secreta del gobierno. Después de los X-Men y tantas mutaciones y superhéroes con poderes, hoy que alguien encienda fuego con los ojos, nos parece una pavada. Como el truco de mago descubierto por un niño, estas ‘Llamas de venganza’ carecen de sorpresa.

Pero ¿saben a quién sí le gustó, y quizás pagaría por verla de nuevo? Exacto, a su autor, quien nunca tuvo el reparo en destruir con sus comentarios a cada adaptación de su obra. Hasta el mismo Stanley Kubrick cayó en la volteada, cuando filmó ‘El resplandor’.

Pero corren nuevos tiempos, y el negocio es negocio, o quizás la vejez nos vuelve más contemplativos. Lo cierto es que King viene halagando a sus hijos cinematográficos desde el estreno de ‘It’, donde amó la dirección de nuestro orgullo nacional, el director argentino Andy Muschietti.

'El resplandor', un King en estado puro.

Para los amantes del terror, ámbito en el que mejor se desempeña, hoy la mejor opción basada en sus novelas es ‘Chapelwhite’, una serie de HBO Max, que nos recuerda mucho a la excelente ‘El misterio de Salem's Lot’, también conocida como ‘La hora del vampiro’.

Adrien Brody hereda una casa familiar en Maine y decide mudarse con sus hijos después de la muerte de su esposa, sin embargo la casa, que tiene nombre propio: "Chapelwaite" y el pueblo mismo, parecen estar bajo un designio maldito.

King y sus obras, para muchos es una pasión. Como la selección argentina, en sus peores momentos estamos ahí, esperando una victoria. Porque las pasiones se llevan en el corazón, más que en la mente.