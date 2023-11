Restauran un icónico mural de la ciudad de Neuquén

Luego de varias idas y vueltas, de intentos y gestiones de la comunidad artística neuquina, iniciaron los trabajos de restauración. Un verdadero acto de justicia y de puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad, que posibilitó que los artistas, la gerencia del hotel y la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, se pusieran de acuerdo y aporten los fondos para llevar adelante esta tarea.

Se trata del mural “Neuquén” realizado sobre la esquina del edificio del hotel del Comahue, hecho por el artista Antonio Ortega Castellano junto a Eduardo Carnero.

Avanza la restauración del icónico mural de nuestra ciudad.

Los trabajos de restauración arrancaron el miércoles 8 de noviembre con un equipo liderado por el propio Antonio Ortega Castellano, junto a Elisa Algranati Filmus y Agustina Cacciatore con la asistencia de Juan Carnero, Jazmín Felicce y Carlos de Fino. Durante estos días, los transeúntes que circulan por la Av. Argentina pueden ver a los artistas trabajando arriba de los andamios, con unos trajes blancos y arneses, necesarios para su seguridad.

La obra va a toda velocidad, a pesar de las condiciones adversas del tiempo con viento y lluvia de estos días, y va recuperando sus colores originales. Una vez finalizado el trabajo, se espera una gran inauguración, si las condiciones lo permiten, para el 15 de noviembre, que incluirá una fiesta callejera y una muestra artística dentro del Hotel.

Elisa Algranati y Tony Ortega Castellano.

40 años de democracia expresados en un mural

Si bien hubo diferentes versiones y confusiones respecto a la fecha de inauguración del mural, ya que se dijo que se realizó en 1984 o 1985, finalmente se supo que data de 1986. Esta información se pudo corroborar en el momento en que los artistas tuvieron que tapar la firma para volverla a hacer durante esta restauración.

El gobierno municipal de ese entonces, comandado por Jorge Sobisch con la periodista Hilda López en su equipo, fueron los que contrataron a los artistas Antonio Ortega Castellano y Eduardo Carnero (ya fallecido) para la creación del mural, luego de que éstos presentasen un proyecto.

En ese momento el hotel era administrado por el Sindicato de Luz y Fuerza y la idea del mural era pintar los horrores de la dictadura militar, teniendo en cuenta la reciente vuelta a la democracia en 1983.

A pesar de estar avalados por el municipio, fueron varios los intentos de censura que sufrieron los artistas. Según recuerdan, eran intimidados con filmaciones y fotos de control, además de sufrir vandalismo. La obra fue salpicada con bombas de pintura blanca, manchas que pueden verse al día de hoy, todos vestigios del accionar de las fuerzas militares que quedaron de la dictadura.

Vista del mural antes de la restauración.

La vuelta a Neuquén para iniciar la restauración

El artista Tony Ortega Castellano, está radicado en España desde hace varios años y hoy se encuentra en Neuquén para llevar adelante esta restauración.

Desde Ezeiza antes de arribar a la ciudad, expresó que este trabajo es algo que la comunidad artística viene pidiendo hace mucho tiempo. “Más allá de que ahora pueda haber un problema político de la derecha, de la izquierda, eso que pasó ya no va a volver. O sea, una dictadura militar en la Argentina yo creo que hoy por hoy es imposible. Pero en esa época todavía estaba la cosa caliente. Entonces, que ahora se festejen los 40 años con esta restauración, a mí me parece espectacular”, expresó.

El artista Antonio Ortega Castellano, radicado en España, ya está en Neuquén.

Asimismo, se lamentó porque Eduardo Carnero no pueda ver esta inauguración y explicó cómo fue el trabajo en conjunto: “el mural, si vos lo ves, tiene una parte que sería como un fondo y como que eso era todo, casi una gran parte del mural fue de Eduardo. Y la parte que está en gris, que es el gorro del obispo con la cara, la figura con los anteojos oscuros de los servicios, esa es la parte mía” recordó y afirmó que “nosotros valoramos más la parte de denuncia que la parte estética, ¿no?”.

“Eso es lo que aunó las dos técnicas y las dos estéticas nuestras, que en esa época el sentido que tenían era el mismo, de reivindicar la democracia, de denunciar todo lo que pasó. Y como no nos podíamos unir estéticamente, porque eran distintas, lo que hicimos fue complementar eso, de hacer yo un pedacito y él hacer todo lo que era el fondo y todas las figuras que venían bajando por el costado” explicó Tony, como le dicen sus allegados.

Esta es una de las esquinas más icónicas de la ciudad gracias a este magnífico mural.

Con respecto a la inauguración expresó que “va a ser una fiesta, no solamente en la inauguración del mural, sino por los 40 años de democracia y que tenemos que luchar para que no se pierda, para que no se pierda nunca” finalizó.

El mural “Neuquén” del Hotel del Comahue forma parte del patrimonio artístico de la Ciudad de Neuquén, mediante la Ordenanza 14.298 del año 2021. La obra, que se encuentra en Av. Argentina y Alderete.