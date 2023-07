Nostálgicos de fiesta: furor en Neuquén por la música de los 80s y 90s

Tanto la década del 80 como la del 90 se caracterizan por tener, cada una, su propia estética. Y eso se refleja en una gran cantidad de producciones que abarcan la moda, la música y el cine. Y, a medida que estos periodos se alejan en el tiempo, aparece cada vez más la necesidad de rememorar aquellos años. Claro, es que a los que rondan los 40, les recuerdan su adolescencia y juventud.

Una muestra de esto es la reciente creación de un grupo de Facebook llamado “Yo Fui Adolescente en los 80s y 90s en Neuquén”, en el cual se comparten recuerdos de los bares y boliches de la zona y se suben fotos y videos de momentos entre amigos o compañeros de colegio. Algo similar hizo el reconocido RRPP Mariano Manrique, que publica en sus redes sociales gráficas de la época y fotografías de la noche neuquina en la década del 90, donde se ve el público que asistía a los locales nocturnos que el administraba.

La nostalgia está de fiesta

Hoy en Neuquén hay varias propuestas de fiestas para recordar estas décadas. Una de ellas (y la más reciente) es la fiesta Club +40 que organiza el DJ Rodrigo Pena, cuya idea es reunir a personas con un mismo rango etario que hayan compartido lugares, gustos y modas musicales en el pasado.

“¿Quién de los +40 de hoy no fue a Gallery, Diagonal 66, Space, One, Ticket o Rubí? Bueno, en todos esos lugares estuve yo. Casi que podría decirte que conozco a cada persona que va a la fiesta” cuenta Rodrigo y explica que el objetivo de este nuevo Club es “entretenerlos y sorprenderlos cada noche que haya encuentro. En la primera fiesta hubo pizzas a las 3 am, y un chocolate por la semana de la dulzura. Siempre habrá algún detalle”.

Este tipo de propuestas surgen muchas veces por la necesidad de los +40 de encontrar espacios donde divertirse con amigos o en pareja y, sobre todo, donde encuentran gente de su edad y con la música que les gusta escuchar. “Es cierto que no hay un lugar para la gente de esta edad o más, pero también es cierto que este segmento no sale todos los fines de semana, por ende debe ser difícil mantener un lugar abierto para este público” afirma Rodrigo Pena.

En Club + 40 nadie tiene menos de 40 años aunque según Pena “puede haber alguna excepción de personas con un poco menos de años pero que aman la música de los 80s y 90s”. “También va gente de 50 y de 60 años. Lo que pasa dentro del Club es fantástico, porque sentís que conoces a todos los que están ahí y el clima es de fiesta, reencuentro y celebración. Son fiestas chicas, casi íntimas, de no más de 200 personas”, describe Pena y agrega que la próxima edición será el 5 de agosto.

El Dj de Club +40 junto a su madre en una de las fiestas de los 80s y 90s.????

Full Party

Por su parte el histórico DJ Hugo Cabrera comenta que las fiestas que organizan junto a la productora Fedorco, surgieron por la simple razón de brindar un espacio a la gente de más de 30 años que tiene una necesidad de revivir los lindos momentos de aquellas décadas.

“El promedio de edad que asiste a estas fiestas es de más de 25 años ya que hay muchas chicas y chicos jovencitos que entienden que la música de los 80s y de los 90s también le gusta a otras edades. Por eso tuvo el éxito que tuvo la primera fiesta” explica uno de los DJ de mayor trayectoria en la región y que hoy es el encargado de musicalizar la Super Fiesta de Clásicos que tuvo su última edición en julio.

La Fiesta de Clásicos cuenta con el DJ Hugo Cabrera en las consolas.

Desde la producción de este evento, explican que la idea es hacerla cada uno o dos meses. “No va a dejar de ser exitosa porque se van a reencontrar, se van a reunir muchos grupos de amigos que van a disfrutar” explica Cabrera, y recomienda adquirir las entradas anticipadas porque en la primera fiesta quedó gente afuera. “En septiembre sería la próxima, con novedades muy lindas, qué tienen que ver con algún viaje de egresados que hicieron los chicos de esa generación. Más no te puedo adelantar” finaliza.

El Arca de Darío

¿Quién no conoce a Darío Arcas? El es el DJ y productor de la Fiesta de los 80s y 90s que tiene su propia identidad. Asegura que la idea central de esta fiesta es afianzar la historia de la música, no desde el lado más comercial, sino desde el lado más de culto. “Hay muchísima música increíble de esa época y generalmente no se reconoce. Si bien cada edición de nuestra fiesta parte de la música, es la obvia, la otra gran parte es un repaso por grandes pilares musicales”, explica Darío, el DJ de mayor trayectoria en la zona y también especialista en música electrónica. Darío Arcas es el DJ y productor de la Fiesta de los 80s y 90s.

Sobre cómo nació este evento, recuerda: “Surgió hace unos años cuando uno de mis mejores amigos y socio en algunas ediciones de esta fiesta, volvió de vivir del exterior y, como somos DJ de esa época, me convenció para hacer unas fiestas y recordar la música que poníamos de chicos; ya que yo sigo abocado a toda la cultura electrónica”.

Para Darío Arcas el público es una de las grandes diferencias que tienen con el resto: “Nosotros abarcamos un abanico entre los 25 y hasta los 65 años. Contamos con varios sectores en nuestra fiesta y eso hace que sean varias las generaciones que asisten. Esto también tiene mucho que ver con la música que ponemos en cada edición. Nuestra fiesta se hace solamente 2 veces por año y la próxima será el 7 de octubre” adelanta.

Neuquén necesitaba un espacio para los +40. Así surgen estas fiestas que celebran el furor por la música de los 80sy los 90s.

Este furor por la cultura de los 80s no es nuevo, aunque la gran cantidad de fiestas que surgieron en el último tiempo, sumado a las nuevas propuestas que van apareciendo en la noche neuquina, habla de un fenómeno en franco crecimiento y que ya tiene un público adepto y con muchas ganas de disfrutar y pasarla bien.