Cómo sacarle el jugo a las vacaciones, según la Ciencia

En cada rincón del planeta donde haya un trabajador, hay también un deseo inmenso de abandonar la rutina por un rato y sumergirse en unos días de descanso, que se lleven el estrés y las preocupaciones. Y es ahí donde nace un fenómeno peculiar: la búsqueda colectiva de la felicidad a través de las vacaciones.

Este período, respaldado por estudios científicos como uno realizado por la Universidad Erasmus de Rotterdam en Países Bajos, señala un pico en la satisfacción y el bienestar de los veraneantes y viajeros. Pero, ¿cómo podemos transformar este tiempo en una experiencia única y memorable? La ciencia ofrece algunos consejos al respecto.

La etapa previa al viaje en sí, también es parte de la aventura de viajar.

Hacer planes

Si bien las vacaciones son la antítesis de la rutina, la ciencia nos recuerda que la planificación es la antesala de la felicidad. La fase previa al viaje, según un estudio de la Applied Research in Quality of Life, no solo es un mero trámite, sino un momento emocionante que eleva el ánimo de manera significativa.

La anticipación a las experiencias venideras genera un pico de felicidad semanas antes del viaje, mientras los involucrados imaginan las actividades, comidas y vivencias que les esperan. En este contexto, programar y planificar se vuelve crucial. No necesariamente de forma estructurada, pero sí como una guía para aprovechar las infinitas posibilidades de un nuevo destino. La planificación, entonces, se convierte en un ritual que potencia el disfrute y maximiza la riqueza de las vivencias.

Planificar, es la cuestión.

Nuevas experiencias, nuevas anécdotas

Un estudio denominado "Novelty: A mechanism of tourist´s enjoyment" resalta la importancia de la novedad en las experiencias turísticas. Lo novedoso, lo diferente, se arraiga en la memoria, convirtiéndose en las anécdotas que contaremos una y otra vez. La investigación revela que la emoción positiva experimentada durante el viaje está directamente relacionada con la novedad.

A través de encuestas diarias, los participantes de este estudio demostraron que los momentos más impactantes eran aquellos en los que se enfrentaban a situaciones fuera de lo común. Así, sumergirse en experiencias diferentes a la rutina diaria es un ingrediente esencial para aprovechar al máximo las vacaciones.

Clave: la emoción positiva experimentada durante el viaje está directamente relacionada con la novedad.

El Arte de Equilibrar

En medio de la búsqueda de lo nuevo, la rutina no debe pasar desapercibida. La Universidad de Navarra advierte que la rutina, lejos de ser insignificante, proporciona orden y contribuye a mantener la salud. Mantener horarios regulares, cuidar la alimentación y no descuidar la actividad física son aspectos que, aunque adaptables, añaden estabilidad al período vacacional.

Aunque estemos lejos de nuestras responsabilidades cotidianas, ciertos hábitos pueden actuar como anclas, ofreciendo un equilibrio necesario. La práctica de la actividad física, incluso en entornos distintos, se convierte en una oportunidad para disfrutar al aire libre y mantener un bienestar integral.

La duración óptima

El dilema recurrente al planear las vacaciones es la duración ideal. Jessica de Bloom, psicóloga organizacional de la Universidad de Tampere en Finlandia, propone una respuesta respaldada por estudios: las vacaciones ideales duran exactamente ocho días. Su investigación reveló que, a partir del segundo día de descanso, la salud y el ánimo experimentan mejoras, alcanzando el pico máximo en el octavo día.

A pesar de la creencia común de que unas vacaciones más extensas son más beneficiosas, De Bloom advierte sobre los riesgos. Vacaciones más largas requieren una preparación anticipada y pueden resultar en una mayor acumulación de trabajo al regreso. Por lo tanto, la opción más lógica, según la investigación, es acortar las vacaciones y optar por varios períodos de descanso a lo largo del año.

A veces más es menos. Según la ciencia ocho días de vacaciones es suficiente.

¿Y el regreso?

Después del éxtasis vacacional, los beneficios no duran más de una semana según las investigaciones de De Bloom. Sin embargo, hay estrategias para alargar ese efecto positivo. La regla del "peak-end", reservar lo mejor para el final, puede influir en la percepción del descanso. Además, retomar las responsabilidades laborales un miércoles, utilizar imágenes de las vacaciones como fondo de pantalla y comenzar a planificar el próximo descanso son tácticas para mantener viva la llama de la felicidad más allá del retorno a la rutina.

La ciencia propone algunas estrategias para alargar el efecto positivo de las vacaciones. (Foto) Caviahue - Neuquén / Por: María Marta Martínez).

En resumen, las vacaciones resultan ser momentos cruciales para la felicidad y el bienestar. La ciencia, a través de sus investigaciones, nos brinda pautas para no solo disfrutar de esos días especiales, sino también para prolongar los efectos positivos en nuestra vida diaria. En cada clic, en cada foto capturada, se encuentra la esencia de un viaje que va más allá de la geografía y las posibilidades que otorga la billetera: es el viaje hacia la búsqueda de un descanso merecido.