Octubre, un mes para un gran reseteo, profundo en lo emocional

Llegamos al mes de octubre que viene escoltado por el ultimo eclipse Solar del año y ultimo que se da en el eje Aries-Libra. Y con este gran evento cósmico le damos la bienvenida a un mes en el que estaremos haciendo un gran reseteo, profundo en lo emocional.

Apenas arranca octubre, seguimos en temporada de eclipses y el o2 el sol será eclipsado por una luna nueva en Aries. Se viene una reactualización en el software de las relaciones. Hay dinámicas en lo emocional, vincular que estarán listas para ser transformadas.

DE DONDE VENIMOS

Venimos de un eclipse de luna llena en Piscis que nos dejo quizás mareados, pero un poco mas seguros de por donde no tenemos que ir en asuntos de amor, relaciones y vínculos. Un eclipse que nos mostró como cerrar capítulos en algunas relaciones que estaban desequilibradas.

Recordemos que venimos de una gran conjunción de Venus planeta regente de Libra junto a Lilith y esto nos mostro los desbalances en las relaciones, ahí donde no nos sentimos en reciprocidad. Entonces ahora vamos a un eclipse de sol en Libra donde todo esto ya estaba siendo tema a fines de agosto y todo septiembre



HACIA DONDE VAMOS

¿Qué asuntos, situaciones y o relaciones estaban ocurriendo en tu vida emocional a fines de agosto, y principio de septiembre? ¿Qué situaciones se mostraron, revelaron con fuerza en alguna relación afectiva importante para ti? Que sentimientos emergieron y puede no ser específicamente de pareja, pero si de asociaciones, o sociedades.

Vamos hacia un eclipse de Sol a los 10 grados de Libra, en conjunción a Lilith, en cuadratura a Marte y Quirón, y todo esto ya comenzó a sentirse sobre todo en lo vincular, emocional. Este eclipse se da muy cerca de Lilith que está en libra en esos grados, esto significa que las relaciones de todo tipo van a sufrir una gran transformación, incluso relaciones y asociaciones a nivel geopolítico entre países, por ejemplo. El pasado queda eclipsado.

Estamos hablando de un gran evento cósmico que nos sacudirá las placas tectónicas del corazon. En estos días, previos y posteriores, puede estar revelándose mucha información que nos llevara a tomar decisiones radicales en temas de pareja, con socios de trabajo, o con quienes compartimos intimidad.

Estamos cambiando los patrones de vinculación, esto se deja ver en las manifestaciones del colectivo que expresan cada vez mas distancia con los mandatos emocionales heredados de generaciones pasadas. Las relaciones basadas exclusivamente en la monogamia como un mandato de exclusividad parecen tambalear, también aquellas en las que el compromiso afectivo queda dibujado y aquellas en las que predomina el ego-ismo parecen terminar.

Lo cierto es que andaremos queriendo intentar nuevas maneras de relacionarnos, cultivar otras formas de encontrarnos, de asociarnos, de experimentarnos en crecimiento. Sucede que si no se prestó atención a la limpieza de toda esa maleza que lleva años expandiéndose en el jardín (pensamientos, creencias limitantes, situaciones para perdonar) vamos a seguir insistiendo en relacionarnos desde el ego-control degradándonos en continua negación de las mismidades ( tu si mismo, mi si mismo).

Esto puede sentirse incomodo, con desazón o con la sensación de desconexión, puede traer el fin de alguna situación, porque Plutón ha regresado a capricornio y anda apurado, poniéndonos en situación de decisión pero solo para caer en la cuenta de que hay que enfocar con una nueva perspectiva más integradora, haciendo consciente todas las fuerzas tiránicas del ego, reconociendo la dualidad que nos habita para poder propiciar un encuentro en amor, un amor en el que no se gana, ni se pierde, un amor que va más allá del intercambio, que va más allá de la competencia, de la medida.

Esta configuración astral nos pega ahí donde nos estamos creyendo un cuento, quizás un cuento que nos contaron toda la vida, o que tiene miles de años, o un cuento del que no queremos saber que sólo es un cuento. Ahí donde nos estamos negando en nuestras necesidades emocionales por miedo a no ser suficientes, o a no ser aceptados, o a ser rechazados. Lilith despierta todo eso que hemos ocultado y lo hemos tirado debajo de la alfombra, todo eso que no queremos ver y que ha sido excluido, y emerge con fuerza a través de las proyecciones en las relaciones.

¿Qué es aquello que te separa del Otro? Y que te une a Otro?. Este eclipse nos prepara para soltar radicalmente todos esos patrones emocionales tóxicos que desequilibran las relaciones y nos alejan de experimentar lo que realmente sentimos. Incluso patrones emocionales heredados. Esta cultura nos ha impuesto el amor desde la carencia, desde aquello que nos falta, buscando afuera los tapones existenciales para sobrevivir al drama de la ilusión, creando así muchas veces situaciones vampíricas que nos drenan la vida lentamente por no asumir nuestra verdadera condición. Enajenados y ciegos repetimos compulsivamente situaciones que nos recuerdan la falta, el desengaño por que no podemos reconocerlo en nuestro interior, por que no somos capaces de asumir la propia vulnerabilidad. Nos da miedo sentir.

“La situación ideal para entender de verdad a otra persona no es ver cómo reacciona ante un stress extremo, sino como soporta la vulnerabilidad de estar enamorada” decía Carotenuto.

Para pasar de la separación a la unidad antes hay que entrar en relación, y es el amor la fuerza que nos mantiene en relación con nosotros mismos en principio, con nuestro cuerpo y con todo lo otro que nos rodea, nos constituye. Esta fuerza tiene gravitación así como irradiación. Exige proximidad y distancia al mismo tiempo. Esta fuerza está llena de paradojas, late en lo intimo de cada uno de nosotros, así como en el cuerpo todo el sistema colabora, así en la vida entramos en colaboración en este tejido vital, pues es el amor el que sostiene esta coreografía existencial fundamento de la vida.

La fuerza de las relaciones nos transforma.

Estamos en un tiempo histórico en el que es fundamental comprender que estamos todxs hermanados por un mismo destino humano y que eso nos trama, todo lo que hacemos nos lo hacemos, todo lo que nos hacemos luego lo proyectaremos. Y en ese orden sanamos y ayudamos a la trama a sanar. Y, que es lo que tenemos que sanar? Como comunidad principalmente toda esa ira y violencia histórica, de miles de años de soportar dinámicas de poder tiránicas en las que unos someten a otros, en las que las relaciones se imponen desde la conveniencia, el interés, y desde el intercambio. Sanar las ganas de tener la razón, o sanarse de las ganas de ganar. Pues un viejo mundo esta terminando, y con el maneras de relacionarnos, de estar en esta experiencia humana compartiendo con otros.

Con esta primavera Eros Astral comienza un ciclo de aprendizaje, de re-conocimiento de un amor sensible, presente y disponible que crece y se expande entre corazones honestos, un amor que no sustituye, ni cubre ninguna vacante.

Amar- Arder, una llama doble, llama que ilumina un espacio imantado por el auténtico encuentro. A expandir el chakra cardiaco, a latir en la floración y reconocerse en la reflexion.

No hay otro mundo. Hay simplemente otra manera de vivir.

EN LO SOCIAL

Este mes de octubre será crucial para las relaciones geopolíticas entre algunos países, relaciones de asociación y de colaboración se estarán re-organizando, pues se avecinan cambios en materia de economía mundial y cambios globales en general. Este eclipse traerá mucho movimiento en asociaciones de todo tipo pero específicamente políticas comerciales y protocolares que darán que hablar y pueden resultar escandalosas o sorpresivas, también explosivas. Como es un eclipse de Sol y el sol representa socialmente a quien es la cabeza de la sociedad, esto estará marcando un cambio abrupto en la carrera de algún personaje o figura publica de poder. Los países mas afectados en este sentido son los países de signo cardinal, cáncer, capricornio, libra y aries.

Como Plutón sigue muy activo siguen saliendo trapitos al sol en relaciones entre figuras publicas que estarán poniendo en el tapete cuestionamientos respecto de maneras de vincularnos, esto cuenta también en cuestiones de relaciones afectivas, de pareja, y amorosas. Venus esta en escorpio siendo muy radical en sacar todo lo que estaba negado y oculto sobre todo en situaciones con figuras de poder y o famosas.

Este mes de octubre será un mes clave para propiciar la paz como se pueda por que el contexto puede estar activando climas de guerra.

Que tengan una gran semana astral de mucho amor. Estrellas para todos.

@lachicadelosastros

@sorormystique