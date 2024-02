Produce animé, y colecciona fotos de niñas desnudas

El productor japonés Koichiro Ito, responsable de éxitos del animé como "Suzume" y "Your Name", fue arrestado por cargos de pornografía infantil.



Koichiro Ito, de 52 años, está acusado de coaccionar a una joven de 15 años que conoció en las redes sociales para que le enviara selfies desnuda, en septiembre de 2021, según información del periódico japonés Mainichi Shimbun, noticia recogida por el sitio especializado Variety.



Según trascendió, Ito transfirió 12.500 yenes (unos 85 dólares) a la joven a cambio de las fotos, violando la Ley de Prohibición de la Prostitución y la Pornografía Infantil de Japón. El productor fue detenido el miércoles cerca de su casa en el distrito de Shibuya de Tokio.



El arresto de Ito conmocionó a la industria del animé de Japón. El ejecutivo tiene créditos que se remontan a casi 20 años, y fue el productor principal de los recientes éxitos de taquilla de Makoto Shinkai, incluidos "Your Name", "Weathering With You" y "Suzume".



Ito admitió los cargos y le dijo a los investigadores que en varias ocasiones le enviaron imágenes de desnudos de niñas menores de edad y que no podía recordar a qué niña se refería la policía en su caso actual. La justicia busca otras víctimas potenciales.