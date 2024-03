El escalofriante mensaje tras otro crimen narco en Rosario

Los crímenes narco en Rosario están lamentablemente lejos de detenerse. Un playero fue asesinado de tres tiros por sicarios que ingresaron a la oficina de la estación de servicio de la preocupante ciudad portuaria santafesina. Hace solo tres días, dos taxistas fueron asesinados y, en el último mes, balearon a un colectivero que aún sigue en estado crítico.

Según informaron medios locales, fue una sola persona la que ingresó a la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600 y ejecutó de tres disparos al playero sin mediar palabra, dos en el pecho y uno en la cabeza. En el lugar del crimen, además, se encontró un papel con un mensaje para el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, y para su ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, haciendo referencia a los derechos de los presos en las cárceles.

"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes", dice la carta que dejaron tras el brutal crimen y firmado por "zona norte, zona sur, zona oeste unidos".

Según afirman varios medios, la macabra respuesta de los narcos al gobernador y al ministro de seguridad santafesinos llega en la misma semana en la que se dio a conocer el endurecimiento del manejo con los presos de alto perfil en los penales provinciales, con requisas a lo Bukele (presidente de El Salvador).

Apuntan que el crecimiento de la escalada criminal es en respuesta al endurecimiento del trato con los presos en Santa Fe.

Y las amenazas no se detienen ahí, ya que este mismo domingo apareció también un cartel en la Autopista y Circunvalación con más amenazas contra la gestión provincial. A pesar de que el objetivo del mensaje fue otra vez el gobernador y su ministro de Seguridad, este mensaje advierte que correrá más sangre en Rosario: “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros familiares. Va haber muerte a inocentes. Taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”, dice el mensaje al estilo cartel mexicano y colgado en una autopista.