Graciela Alfano atacó a Luis Ventura en vivo y expuso todas sus mentiras: “No estoy bien con vos”

Graciela Alfano debió confrontar con Susana Giménez en las últimas horas debido a que ella la atacó rememorando una vieja pelea que arrastran y jamás resolvieron. Ahora, como si esto no fuese suficiente, se tomó un momento para atender a Luis Ventura, ya que lo acusó de mentir sobre cuestiones de su vida privada.

Con toda la polémica con Susana arriba de la mesa, en Arrancá la Tarde, programa de A24, fueron a buscar la palabra de Graciela Alfano con un móvil para charlar sobre todo lo ocurrido con la conductora. Sin embargo, al enterarse que estaba Luis Ventura en el piso, aprovechó para aclarar acusaciones que recibió.

Es que según expresó, el periodista fue uno de los que la acusó de utilizar “magia negra” e incluso aseguró que ella tuvo un romance hace varios años con Emilio Massera. Fue así como al escucharlo lanzó tajante: “No quiero hablar con Luis, no estoy bien con vos, no tengo ganas hoy. Una de las cosas que vos hiciste fue ponerme un cartel de magia negra que no soy”.

Al escucharla ofendida, Luis Ventura intentó justificarse recordando que sus versiones estaban sostenidas en que ella tenía fotos con Iván Trilha, un mentalista brasileño. Pero sus justificaciones no calmaron a la ex vedette, que sólo insistió en salir a desmentir atacándolo.

“Nunca hice brujerías ni macumbas. De hecho, hablé con el obispo Emanuel que me hizo un exorcismo sobre todas esas porquerías que meten sobre mi imagen”, lanzó cada vez más enojada.

A lo que el periodista volvió al tema de la foto y aclaró su fuente: “En Brasilia él habló de vos y tus condiciones umbandistas”. Sin embargo, Graciela Alfano resaltó que eso no era una prueba como para tildarla de esta manera y manchar su reputación: “Ese señor te pudo haber dicho cualquier cosa. Yo me saqué fotos con miles de personas”.

Pero no quedó ahí, ya que ella también le reprochó los rumores que ventiló de un supuesto romance con Emilo Massera: “Otra cosa que me colgaste es que fui el amor de Massera. No lo conocí a ese señor. Hubo causa penal y fue desmentido”. Pero él se defendió carente de pruebas: “Me trajeron cartas, tengo testigos. No las compré por su valor: 400 mil dólares”.

“Luis, no metas a mi hijo. Me representó y eso se comprobó. Vos me colgaste ese cartel y es mentira”, concluyó Alfano tratándolo de mentiroso.