Diego Roel: el poeta neuquino que se consagró en España

El escritor argentino Diego Roel recibió este miércoles en España, el Premio Internacional Loewe de Poesía 2023, considerado el más importante en su género que se otorga en español, por su obra ”Los cuadernos perdidos de Robert Walser”.

El autor, nacido en Temperley, provincia de Buenos Aires en 1980, que desde sus 15 años vivió en Neuquén, recibió el premio dotado con 30 mil euros en un acto celebrado en Madrid. “Rigor, unidad de escritura, tono y focalización serena, sin el menor atisbo de tragedia”, fueron algunos de los conceptos expresados por el jurado sobre la obra de Roel, que es un homenaje al escritor suizo, uno de los más importantes en lengua alemana del siglo XX, que publicó quince libros y murió mientras paseaba un día de Navidad de 1956 cerca del manicomio de Herisau, donde había pasado los últimos años de su vida.

El jurado también elogió de la obra de Roel “la claridad del decir poético, que en su sencillez observa la realidad de su mundo desde lo particular hasta lo universal”. Además de Walser, están presentes las figuras de poetas románticos como Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud y John Keats. El libro ganador será editado por la editorial Visor, en España. A esta edición del certamen se presentaron mas de 2.30 participantes de 44 países.

Durante el acto de premiación, Roel recordó con alegría de que el premio se le otorgara en España, la tierra de sus abuelos, una de las cuales le recitaba de memoria a Lope de Vega y Calderón de la Barca.

En una entrevista con el autor de esta nota, Roel comentó que “fue un libro que trabajé muchísimo, hubo todo un proceso de investigación" y señaló que no es un especialista de Walser. “Había cosas que me atraían muchísimo. Esta casi obsesión que tenía él de hacerse invisible por desaparecer”, precisó.

Diego recordó que el escritor suizo “desaparece de la faz de la tierra hasta que lo encuentran en un hospicio donde se había internado voluntariamente”. Agregó que “lo encuentra quien va a ser su albacea literario y lo rescata del olvido. Un olvido autoimpuesto. Entonces la idea que se me ocurre a mi es que aparentemente en la clínica deja de escribir y entonces yo invento estos cuadernos apócrifos y me surgió la idea de escribir estos cuadernos perdidos. Hubo todo un trabajo previo de investigación, de su obra, que fue fascinante pero arduo”.

Desde muy chico Roel tomó contacto con la literatura ya que su abuela le leía "La Divina Comedia" de Dante Alighieri. “Apenas tenía ocho o nueve años, mi abuela me leía ese libro del que no entendía mucho, pero había algo de las palabras que me atraía, un ritmo, una música”, contó . A los 15 años su familia se trasladó a Neuquén donde conoció al poeta Gerardo Burton “a quien le mostré mis primeros poemas y de alguna manera se transformó para mí en un referente literario”. Posteriormente tomó contacto en Buenos Aires con el poeta Jorge Smerling, quien le abrió un mundo de nuevos lecturas. “Jorge me leía a los poetas Enrique Molina, Olga Orozco, Juan José Ceselli y al polaco Czeslaw Milosz”, agregó.

Roel estudió Historia del Arte en La Plata y en 2004 publicó su primer libro de poemas “Padre Tótem/Oscuros umbrales de revelación” en la colección Libros de Tierra Firme. En esta editorial aparecieron otros dos libros “Diario del insomnio" y “Cuadernos del desierto”. Posteriormente editó "Las variaciones del mundo", "Los Jardines del Aire" y “Dice Jonás".

Consultado sobre los poetas que fueron vitales en su formación literaria, mencionó a Ricardo Molinari, Héctor Viel Temperley, Miguel Angel Bustos y Jacobo Fijman, "que tienen en su obra esa cuestión de lo metafísico". "También me gustaron los últimos libros de la neuquina Irma Cuña", concluyó.

Escritor premiado

No es la primera vez que Diego Roel recibe un importante premio en España. En 2020 obtuvo un premio por su libro "Andrei Rubliov" en un certamen organizado por el Ayuntamiento de Santander. En esa oportunidad recibió 4 mil euros como premio y la publicación de la obra en la colección Adonis.

El libro está inspirado en Andrei Rubliov, un religioso del siglo XV y pintor medieval considerado como el más grande iconógrafo de Rusia, del que hay poca información sobre su vida, ya que no se sabe dónde nació y cuándo murió. Los miembros del jurado destacaron de esta obra de Roel que "es un compendio de virtudes que van desde su inteligente ingenuidad, o su simplicidad difícil de alcanzar, a su lirismo y sensualidad esenciales, además de sus reflexiones sobre el quehacer del arte".

“El libro es una versión libre sobre este monje y pintor, del que siempre me fascinó su obra que fue redescubierta porque gran parte de ella estaban ocultas”, señaló. También mencionó la película del director soviético Andrei Tarkovski basada en la vida de Rubliov. “Vi la película de Tarkovski y a partir de ese momento aparecieron los primeros poemas. Incluso accedí al guión de la película y eso también provocó que se fueron gestando más poemas”, comentó luego de recibir el premio.