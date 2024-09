Enfrentamiento épico: el Nahuelito versus el Gauchito Gil

Gil es el nombre de un videojuego “ambientado en una Argentina en que las criaturas mitológicas se han rebelado contra la civilización y es el Gauchito Gil quien intenta develar el misterio detrás del desastre”. Así se presenta este proyecto que tiene entre sus creadores a José Rivadulla, un ilustrador nacido en Neuquén, con una infancia marcada por Cinco Saltos y hoy con residencia en Bariloche.

Él fue el responsable de seleccionar, entre los principales escenarios del juego, a la ciudad de Bariloche y designar al mítico Nahuelito como uno de los “contrincantes” del héroe de esta historia. Y trabajó junto con el programador Maxi Bordon para la creación de "Gil", proyecto que fue seleccionado para participar en la Exposición de Videojuegos Argentina 2024, de la mano de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA) y el programa de mentoría “Mi Primer Videojuego Profesional”.

El juego está ambientado en lugares tradicionales de Bariloche como el Centro Cívico.

El ilustrador ilustrado

José (o Jo, como se presenta) se formó en Publicidad y desde hace más de una década que se dedica a ilustrar libros infantiles. Lleva publicados 11 trabajos, la mayoría de ellos ambientados en lugares fantásticos, con aventuras, misterios y criaturas mitológicas de por medio.

“Desde chico siempre tuve mucho interés por escribir historias, especialmente de aventuras. Y la ilustración me parece que tiene la capacidad de potenciar esas historias, dándole una profundidad y un toque más personal”, cuenta. Y agrega: “Todavía recuerdo con bastante claridad lo que me producía leer libros de aventuras cuando tenía 9 o 10 años y siento que necesito recrear esas sensaciones, a mi manera, para que alguien más también las experimente”.

Jó Rivadulla nació en Neuquén, estudió Licenciatura en Publicidad y hoy se dedica de lleno a la ilustración.

Sobre su actual trabajo, explica: “descubrí la ilustración digital hace unos 15 años, con mi primera tableta gráfica (es lo que se usa para dibujar en la computadora). Hasta entonces no había ilustrado y no tenía formación artística. Cuando entendí que con esa tableta podía imitar cualquier tipo de lápiz, acuarelas, óleos o cualquiera de las técnicas de ilustración tradicionales me pareció fascinante y empecé a aprender por mi cuenta, mirando videos de YouTube y cursos en línea”.

“Los videojuegos vinieron mucho después. Si bien siempre fui jugador, no se me había ocurrido participar en la creación de un juego hasta hace unos pocos años, cuando me invitaron a participar en una jam, que es un evento en el que se junta gente desconocida para crear un videojuego en un fin de semana”, recuerda.

En una lucha impensada, el Gauchito Gil se enfrenta al Nahuelito con todo tipo de artimañas.

El enfrentamiento menos esperado

Jo y el plantel de Birrabyte (un pequeño equipo de juegos indie con sede en la Patagonia) se encuentran en los detalles finales de Gil, este videojuego que tiene como personaje principal al héroe pagano argentino, uno de los más reconocidos popularmente, quien debe enfrentarse a diferentes villanos. Uno de ellos, el Nahuelito.

“Gil es un videojuego independiente en el que controlamos al Gauchito Gil mientras se enfrenta a monstruos del folclore argentino, como el Nahuelito, el Cuero del Agua, el Lobizón, entre otros”, anticipa Jo.

“Se trata de un boss-rush, lo que significa que el foco del juego está puesto en el combate contra esas criaturas, y ahí transcurre la mayor parte de la partida. Pero además tiene una fase de recorrer y explorar un nivel, con el fin de aprender habilidades y recoger elementos que nos ayudarán para el combate”, explica.

Gil, el enfrentamiento menos pensado.

El proyecto está a cargo de Jo, para el arte y sonido, y de Maxi Bordon, con el programa. “Entre ambos tomamos decisiones sobre el diseño, la historia y las mecánicas del juego. También colabora mi hermano, Nicolás Rivadulla, que compone la música”, destaca el ilustrador patagónico.

El videojuego será presentado en la próxima Exposición de Videojuegos Argentina 2024 (EVA 2024), en octubre, en Buenos Aires, y “como se trata de un proyecto independiente, que suele demandar meses e incluso años de desarrollo, por ahora estamos enfocados en terminar el primer nivel del juego. Eso nos permitirá publicar un demo con el que podremos presentarnos ante publishers o inversores que aporten asistencia y financiamiento”, expresa.

Para esto, el equipo ha elegido a la ciudad de Bariloche como escenario para ese primer nivel donde al final Gil tiene que enfrentarse con un Nahuelito gigante. “La idea es que Gil vaya recorriendo distintas regiones emblemáticas de Argentina, y enfrentando a criaturas del folclore de cada región. Bariloche nos pareció un buen punto de partida, porque tiene una belleza natural y un clima que creemos que suma mucho a la experiencia del juego. Además ambos vivimos en la Patagonia (Maxi es de Junín de los Andes y yo vivo en Bariloche)”, señala Jo.

En el primer nivel del juego, el Centro Cívico se convierte en una batalla campal.

El tiempo apremia, y el equipo Birrabyte va ultimando los detalles para la EVA 2024. Ya cuentan con un stand reservado y su intensión es llegar “con una muestra lo más completa y pulida posible de ese primer nivel y ese primer combate con el Nahuelito. Con todo el arte final, la música, efectos de sonido, animaciones, diálogos y todo lo que implica un videojuego terminado”, asegura.

Y añade: “Además, estamos preparando todo el material gráfico, presentaciones, página web y lo que hace falta para participar en las rondas de negocios de la EVA, en las que podemos entrevistarnos con estudios y publishers de todo el mundo para presentarles nuestro juego. No sé qué expectativas tenemos, la verdad. Por lo pronto queremos mostrarles lo que estamos haciendo de la mejor manera posible, y que ocurra lo que tenga que ocurrir”.

El Nahuelito se enfrenta al Gauchito Gil en una batalla épica.

Próximo nivel

En la mini bio que Jo publicó en su sitio web, termina el texto diciendo: “No sé de qué me voy a dar cuenta ahora. Auxilio”, dando cuenta sobre cómo cada trabajo le fue proponiendo nuevos desafíos y descubrimientos.

Ante la pregunta sobre los proyectos que lo esperan, es sincero y expresa: “No sé”. Luego, describe: “Libros va a seguir habiendo, la literatura es un mundo que me sigue interesando mucho, y tengo varios proyectos de libros ilustrados en proceso en este momento. Supongo que los videojuegos también van a seguir teniendo un lugar, porque les veo mucho en común con los libros: un gran potencial para contar historias, además de ser un espacio ideal para explorar otros estilos de ilustración y de animación”.