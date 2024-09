Cuando lo cómodo empieza a incomodar

Por @sorormystique

@lachicadelosastros

Esta semana si bien no hay muchos aspectos movidos astrológicamente estamos en el umbral de un eclipse de luna llena en Piscis. Es una semana para ocuparnos, organizarnos, para discernir y evidenciar lo que necesita ser purgado y ordenado sobre todo en asuntos emocionales, y de rutinas diarias. La zona confort y todo eso que es lo conocido, comienza a generar insatisfacción. Pareciera que queremos algo mas, transcender, cerrar, cortar y comenzar una nueva realidad y esta semana comenzamos a sentirlo con claridad.

De dónde venimos

Venimos de una luna nueva en virgo que nos puso en sintonía con la necesidad de organizar nuestras rutinas, nuestras formas de hacer las cosas y de estar mas presentes en todo eso que nos hace bien. También de empezar a decidir por donde queremos seguir, sobre todo si tenemos muchos frentes que atender.

En este sentido También Venus y Lilith nos fueron mostrando donde estamos forzando situaciones, poniendo de mas, haciendo de mas, sobre todo en cuestiones de relaciones y vínculos. Por otro lado esta semana que paso Plutón comenzó a retrogradar y se devolvió a capricornio mostrando el desbalance en lo vincular, esas relaciones donde hay asimetrías de poder, donde hay tensiones, resistencias, orgullo e indiferencia, donde estamos sosteniendo formas de vincularnos que nos hacen daño. Con estos tránsitos comenzamos a sentir incomodidad ahí donde antes nos sentíamos cómodos.



Hacia dónde vamos

Vamos camino hacia un eclipse de luna llena en piscis el 17 de septiembre que se dará de manera parcial pero que es la anticipación a lo que viviremos estos dos años que vienen. Todas las lunas llenas implican un final en procesos emocionales, y como esta luna estará eclipsada esto se trata de un doble final. Pero calma, que tenemos esta semana como un remanso para ir organizando eso que se esta purgando, eso que estamos transformando.

Hasta aquí todos estamos en un gran proceso de despertar a nuevas realidades, a nuevas maneras de relacionarnos, de vincularnos, de reconocernos incluso con nosotros mismos y de reconocer cuales son nuestras necesidades.

Este eclipse según las alineaciones que lo acompañan también implica un momento de gran manifestación de algo en lo que llevamos tiempo trabajando desde comienzo de este año, y desde octubre 2023. No todo es caos, y confusión. Como esta Saturno implicado en la configuración, si uno siguió las señales del tiempo e hizo las tareas puede que se trate de un momento de concreción y manifestación muy importante, puede tratarse de una obra, de completar estudios, de egresarse en una carrera, de alguna promoción en el trabajo, pero de seguro será algo que nos lleva a otro nivel de vida, a otra realidad.

En ese sentido, esta semana Mercurio entra en virgo nuevamente, se retoman temas que vimos y pusimos en evidencia a fines de julio. Mercurio en virgo estará haciendo foco en esos asuntos a los que no les diste atención o los dejaste pasar, por que por ahí va a marcar lo que tiene que cambiar. Por ejemplo algo que dejaste pasar a fines de julio ahora comienza a decantar y exige que tomes una decisión. Por que además Mercurio va a hacerle un Sextil a Marte que ya entro en cáncer, y esto implica que lo cómodo nos empieza a incomodar.

Arranca la semana y Saturno que esta en piscis se opone al Sol y nos estará mostrando todo aquello que tiene que aterrizar, todas esas fantasías que son la zona confort pero que no tienen estructura, ni sostén ni realidad. Todo esto esta poniendo al descubierto que aquello que nos daba la sensación de seguridad hoy comienza a generar insatisfacción, quizás con fricción pero la necesaria para ir puliendo el camino hacia la transformación.

Puede que la necesidad de perfección, o de control sobre lo que ocurre nos este trayendo desilusión. La necesaria para comenzar a despertar. Saturno maestro del tiempo quiere que le demos estructura a lo que pensamos y aun tenemos pendiente.

Por eso será una semana muy importante para registrar y poner atención a todo eso que nos incomoda, a todo eso en donde ya no nos sentimos como antes. Por que eso es lo que comenzara a transformarse con el próximo eclipse de luna.

Y nos empujara a decidir con quien y donde queremos vivir.

Venus también estará activa mostrándonos ahí donde nos estamos dejando de lado, donde no estamos comunicando nuestras necesidades, ahí donde callamos por miedo al conflicto, donde no reconocemos nuestro valor. Estará haciendo un sextil a Quirón poniendo el dedo en la llaga para que evidenciemos donde por temor dejamos de hacer cosas por nosotros mismos, donde nos negamos por miedo al que dirán o por situaciones de conveniencia.

Esta es una semana para poder la atención sobre lo esencial, sobre lo que hace latir nuestro corazon y dejar de bancar esa visión que no ayuda a la transformación. Estas configuraciones nos harán caer en la cuenta de lo que realmente vale la pena, sobre todo en materia vincular.

En esta semana también podemos estar sintiendo mucho cansancio y agotamiento, todos estos tránsitos que activan los signos mutables pueden traer mucha sensación de desgano, de cansancio y pesadez, de estar como somnolientos asi que será necesario hacer actividades que nos ayuden a drenar ese estado, para estar atentos, presentes y organizados.



En lo social

En lo social colectivo estos dos meses de aquí a noviembre Plutón en su fase retro nos estará dejando muy claro que hay una forma en la que se organiza el poder que ya no se podrá sostener mas. Es decir, con Plutón retrogrado de aquí a noviembre estaremos rompiendo estructuras en lo psíquico colectivo en torno a como hemos considerado el poder, quien tiene el poder y como hace uso de ello. Esto va a traer fuertes manifestaciones y una gran revolución ahí donde se ejerza el poder a la fuerza. Esta configuración hará de lo que queda del año un tiempo de mucha incomodidad que llevara a sectores de la sociedad a revelarse fuertemente sobre todo frente a figuras publicas que ostenten de manera tiránica el poder, y también de todas esas estructuras materiales que oprimen. Con Plutón en capricornio comienzan a salir los trapitos al sol, y veremos caer a muchas figuras publicas que se han idealizado. Se revisara también todo lo relativo al trabajo, a como organizamos socialmente el trabajo y sus consecuencias en estas sociedades actuales. La idea de lo rentable, lo financiero se ira transformando.

Por otro lado vamos a tener noticias de activación de volcanes, situaciones de catástrofes naturales que llevaran a replantearse la urgencia de encontrar otra manera de vivir en el planeta tierra.

Como siempre digo, no hay otro mundo, hay otras formas de vivir en él. Que sea una hermosa semana con toda la paz y el amor que se pueda.

Estrellas para todos.