Alison está estable, a la espera de un nuevo corazón

Hay esperanzas renovadas entre familiares y allegados. Es que Alison Jofré Calfunao, la joven de 29 años que ingresó al quirófano en Neuquén para ligarse las trompas en una operación de rutina y terminó con dos infartos que provocaron que necesite un trasplante de corazón llegó a Buenos Aires y se encuentra estable.

El avión sanitario la trasladó al hospital Italiano, que está en la Ciudad Autónoma (CABA). Por eso desde ayer está internada allí, y la novedad alentadora es que el viaje no la descompensó clínicamente, pese a que su estado sigue siendo delicado.

Ahora sigue a la espera de que llegue un corazón para poder ser trasplantada, pero está bajo el cuidado de los profesionales qué, cuándo el órgano se detecte, rápidamente la podrán intervenir.

Mientras tanto está recibiendo tratamiento para que la circulación de sus piernas mejore, y que no se generen coágulos que obstruyan venas y generen complicaciones.

Viajaron junto a Alison su madre (que lo hizo en compañía de su pareja) y el esposo y papá de sus dos hijos. Estos últimos quedaron en Neuquén, al cuidado de un pariente paterno.

¿Cómo ocurrió todo?

Cabe recordar que la mujer se internó para realizarse una intervención de rutina, que derivó en un cuadro inesperado.

“El día 10 de este mes estaba programada la operación de ligadura de trompas. La intervinieron en el centro San Agustín y de allí la pasaron a la (clínica) Pasteur, después de que tuvo dos paros cardíacos. Nosotros como vecinos actuamos porque la mamá me llamó desesperada, ya que inicialmente le habían dicho que el vuelo sanitario que la trasladaría tenía lugar sólo para la paciente y un médico. Ellos como familia no tenían plata para moverse en avión, y en dos horas juntamos lo necesario” contó días atrás, en diálogo con Mejor Informado, Gustavo Ancafil, de la comisión vecinal del barrio Unión de Mayo.

“Alison es como un ángel, tiene ojos de cielo. La tuve a los 18 años, es mi única hija mujer. Por eso somos como amigas, siempre nos contamos todo. Me dijo que iba a ligarse las trompas, porque ya no quería más hijos. Sería algo simple, y mirá lo que pasó…Para mí la pasaron de anestesia, pero no quiero pensar en eso. Ahora, quiero que se salve. Por mis dos nietos, y por todos nosotros” contó, por su parte, su mamá, Carina Calfunao.

¿Mala praxis?

Otros allegados también abundaron en la sospecha de mala praxis, vinculada a que según ellos la sometieron a una dosis exagerada de anestesia. Pero por ahora no hicieron ninguna presentación, ya que todos coinciden en que sus cabezas están puestas en el restablecimiento, que cada vez sienten más próximo.