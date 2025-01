El día que Messi estuvo en una calle principal de Bariloche

Durante las noches de verano, la calle Mitre de Bariloche se convierte en un escenario vibrante donde turistas y residentes disfrutan de la gastronomía local, el comercio y, por qué no también, el arte. Pero hay un lugar en particular donde la mirada de todos se detiene: una figura de Lionel Messi, el ídolo del fútbol, parece salir del cemento para emocionar a los transeúntes.

Messi en tiza parece romper el asfalto

Este realista y conmovedor dibujo, creado por la artista Ángela Olivera, es solo una de las muchas obras efímeras que la joven pintora plasma en las calles de la ciudad patagónica.

Raíces de arte y tiza

Ángela, nacida y criada en Buenos Aires, llegó a Bariloche tras la pandemia, atraída por la belleza natural de la Patagonia: “Es salud e inspiración cada día", cuenta con entusiasmo.

Ángela: pintora y muralista

Desde pequeña, el arte formó parte de su vida, dibujando personajes como las chicas Súper Poderosas y regalando sus creaciones a su familia, especialmente a su papá, con quien compartía su amor por San Lorenzo. “En mi adolescencia pasaba madrugadas enteras pintando y dibujando. Fue una etapa en la que exploré mucho el autorretrato y el dibujo realista”, agrega.

Fue un consejo de otro artista lo que la llevó a descubrir la posibilidad de expresarse con tiza en la calle, a la gorra, una decisión que cambiaría por completo su vida. "No fue fácil al principio, me llevó tiempo encontrar mi estilo, pero cuando lo hice, todo cambió", asegura.

Naturaleza y paisaje patagónico en sus obras

Sus trabajos se pueden ver principalmente en la calle; en este momento, en la calle Mitre de Bariloche, pero ha estado en recitales, eventos y calles de otras provincias también. Las fotos de sus creaciones se publican en el Instagram Aliwen_artevisual.

Conexión e improvisación

Ángela se define como pintora y muralista, y su arte tiene algo de mágico: siempre está en constante evolución. "Mis dibujos son muy variados y, por lo general, los improviso mucho", comenta.

“La tiza es un material noble"

En este momento de su vida, la naturaleza y los animales son sus mayores fuentes de inspiración. Y asegura: “La tiza es un material noble, con el que me llevo muy bien. No es tóxico, así que no contamina, ni mancha permanentemente las superficies en las que pinto. Creo que principalmente por eso la elijo para la intervención callejera”.

En tanto, el arte callejero, para Ángela, tiene una sola cara: la positiva. "El arte me ha cruzado con personas de todo el mundo, con mucha buena onda y palabras de aliento. Ver cómo la gente se emociona y disfruta de mis obras es indescriptible", dice.

Recuerdos de la infancia hechos tiza

A lo cual, suma: “Quizás, trabajar en la calle tiene algunos aspectos negativos: como a veces ser molestados y censurados por municipios o policías, que parecen no entender a qué se dedica uno; o estar expuesta a todo tipo de situaciones típicas y diversas de la calle. Pero creo que es fundamental siempre ser respetuosos con todos para poder sobrellevar ese lado no tan bueno”.

De Messi al arte sin fronteras

El amor de Ángela por el arte es tan amplio como diverso. Su obra se nutre de diversas pasiones: la música, la literatura y la ciencia ficción.

"improviso mucho", cuenta

“La gente disfruta mucho de los dibujos de personalidades y personajes famosos, y Messi es el favorito de muchos”, cuenta. Y continúa: “Me alegra muchísimo que la gente se acerque a tomar una foto, a apreciar el arte en familia o con amistades. Y, como decía antes, siempre con buena onda y palabras de aliento y amor”.

Además, Ángela no solo se dedica a pintar: su arte está acompañado de palabras poéticas y referencias al cine y la animación. "Me interesa todo el arte como fenómeno y creación humana, independientemente de cuánto conozca de cada campo", comenta, invitando a todos a sumergirse en el arte, a expresarse sin miedo al juicio.

"Si tenés ganas de escribir, pintar, tocar un instrumento… ¡hacelo! Con lo que tengas, como te salga. No importa si está bien o mal, lo importante es hacerlo", concluye Ángela, animando a otros a seguir el mismo camino de creación y descubrimiento.