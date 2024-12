Creó un auto inspirado en Messi y quiere que su historia llegue al 10

El 18 de diciembre de 2022 fue un día inolvidable para los argentinos (y para mucha gente del resto del mundo): en una agónica final de fútbol, "La Scaloneta" salía campeón mundial de la mano de Lionel Messi y fue fundirse en un abrazo y festejar masivamente dejando atrás rivalidades y diferencias.

Para Lucas López, este diseñador que nació en Bariloche, no sólo fue una jornada llena de alegría sino que en ese momento, también nació el primer trazo de un sueño que hoy está muy próximo a hacerse realidad. Inspirado en el triunfo del plantel argentino, y particularmente en su capitán, diseñó un auto deportivo, el L10, cuya fabricación nacional comenzará el año que viene. Y espera poder llegar al 10 para mostrarle su creación.

Lucas es diseñador y nació en Bariloche.



De montañas y motores

Lucas nació en Bariloche y creció en lo que se conoce como “el oeste” de la ciudad, a la altura del kilómetro cuatro, en el barrio Melipal. Su papá fue trabajador en INVAP y su mamá se dedicaba al comercio. Al terminar el secundario, se fue a estudiar Publicidad a Buenos Aires. Luego de 20 años, por la pandemia, decidió retornar a la localidad andina.

Es en este lugar, también donde empieza su relación con el mundo motor: “mi viejo es fanático de los autos también, pero más de la parte técnica y mecánica. Y a mí siempre me llamó la atención el diseño. Él también fue muy buen dibujante, me enseñó lo básico del dibujo cuando era muy chiquito”.

Además confiesa: “arranqué desde muy pibe a dibujar autos, no necesariamente de carrera, sino de todo tipo y también aviones, me encantaban. Así que desde muy chiquito ya empecé con todo esto del dibujo y los autos”.

“Arranqué desde muy pibe a dibujar autos", recuerda

“Mi primer trabajo profesional fue con Mercedes-Benz haciendo micros y colectivos urbanos, en 2007. Ese fue mi primer gran cliente y todavía hoy trabajo con ellos”, relata. Y agrega: “Después de eso, y antes del L10, hice un montón de cosas: autos de rally, autos de Dakar, autos de top race. También un montón de modificaciones especiales de autos de particulares, algo de motos hice también, scooter, drones, un montón. También me anoté en cuánto concurso aparecía, sobre todo en 2008, 2009 y 2010 que gané tres concursos con dos mil y pico de diseñadores en cada uno. Dos de Estados Unidos que organizaba Michelin; y en el otro, de Citroën, en Argentina. Le gané yo solo a un equipo de cinco diseñadores muy buenos que yo admiraba y con quienes trabajé años después. Los concursos me abrieron muchas puertas también”.

Un lujo: el L10 inspirado en Messi

Hagamos Lio

El L10 nace hace dos años, inmediatamente después de que Argentina ganara el Mundial de fútbol y, según cuenta Lucas, “con una necesidad grande de canalizar toda esa energía que teníamos todos los argentinos en el momento de la euforia”.

También comparte que “si fuese escultor haría unas estatuas, si fuese pintor haría cuadros o murales, pero como soy diseñador de autos tenía que buscar la mezcla de los dos mundos”. Lo que no resultó nada fácil: “No se puede trasladar el aspecto estético de un ser humano a una máquina”.

La fusión entre el fútbol y los autos.

Pero en el camino de la inspiración, este diseñador comprendió que había aspectos del comportamiento que tanto futbolista como vehículo podían asemejarse: “en el desempeño de la performance en el caso de Messi como jugador de fútbol, una de sus características siempre fue la aceleración que tenía y el dribbling para hacer las gambetas. Eso en los autos deportivos también es importante: la aceleración, la maniobrabilidad, el cambio de dirección rápido. Ahí empecé a encontrar una fusión entre los dos mundos”, explica.

“Así que más o menos por ahí fue todo el 2022, y al siguiente fue todo de dibujo y búsqueda de este concepto. Durante 2024 fue pulido y detalles”, relata.

¿Por qué el auto inspirado en Messi? Lucas afirma que “simplemente fue el disparador”.

El proyecto tardó dos años en terminarse

“A pesar de mi edad y haber visto jugar a Maradona el Mundial 86, me llegó mucho más Messi por un montón de cuestiones –continúa – incluso algunas muy tontas, como por ejemplo que cumplimos casi el mismo día; y me identificaba mucho también con la manera de ser de él, muy de la familia, muy silencioso, pero muy apasionado con lo que quería ser; en su caso jugar al fútbol, en el mío, dibujar autos”.

El L10, como fue bautizado este auto, se denomina dentro del segmento trackday, especial para usar en ambientes controlados, como un circuito. “Ahí explota todas las cualidades deportivas como también las tiene el jugador de fútbol”, señala su creador.

Lucas cuenta que le hizo llegar esta historia al astro que hoy se desempeña en el Inter Miami: “no recibí respuesta porque debe tener ocho millones de mensajes por día, pero sí, yo le conté que estaba trabajando en un auto tributo a él, de qué se trataba, y ojalá algún día lo lea”.

Solo se fabricarán 10 L10.

Del papel a la fábrica

En marzo de 2025 comenzará la fabricación del L10 y solamente se producirán 10 unidades. “Una vez que el prototipo esté listo y deje de fallar donde falla o romperse donde se rompe, se pasa ahí a la serie de diez. Es decir, el prototipo es el auto número cero. Después empieza el uno hasta el diez que es el último que se va a fabricar”, indica Lucas.

Y agrega: “Los desafíos que vienen ahora son netamente de organización, de articulación entre la parte financiera y el equipo de trabajo. El auto se hace en Buenos Aires porque mi socio está allá y tiene la estructura para fabricar autos de carrera”.

El vehículo se fabricará bajo la Ley de Autos Artesanales y se espera que pase a ser un objeto de colección.

Su fabricación se hará en 2025

No se puede cambiar de pasión

Lucas se confiesa poco fanático del fútbol, “yo solo miro a la Selección, es algo que me quita el sueño y no me pierdo un partido jamás”, dice. Tampoco es apasionado del automovilismo de competición, “pero sí del mundo del diseño automotriz que es otra cosa”.

¿Cómo sería un auto inspirado en la Patagonia?

Con esto se define como 100% pasión por el diseño: “es a lo que me dediqué toda la vida, me encanta, es lúdico, lo hacía de chiquito jugando y de repente de grande me encuentro viviendo de lo que jugaba de chico. Yo disfruto mucho trabajar de noche, ni siquiera le digo trabajar, yo disfruto lo que hago y le he dedicado toda la vida”.

Por último, Lucas expresa que “si tuviese que diseñar un auto inspirado en la Patagonia claramente no sería uno deportivo o bajito. La Patagonia castiga con el clima, es hostil, no es para cualquiera; y eso basta con ver la fauna que tenemos, que es súper resistente. Si tengo que hacer un auto para moverme por esta región, no tengo duda, sería algo absolutamente todoterreno”.