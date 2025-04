La neuquina que conquistó España con su escuela de sirenas

Victoria Gorena es una profesora de Educación Física neuquina que hace 18 años se fue a vivir a España para trabajar como guardavidas. Sin embargo, después de un tiempo allí, encontró otro camino que la apasiona aún más que el socorrismo: se trata del mermaiding, una actividad llena de color, bajo el agua, y con una cola de sirena.

Hoy, desde Benidorm, una ciudad turística de Alicante y a orillas del Mar Mediterráneo, Victoria nos cuenta cómo fue crear su propia “Escuela de Sirenas”, en la que ofrece una experiencia inolvidable que combina arte, deporte y entretenimiento para los visitantes del parque acuático Aqua Natura.

Vicky prefiere estar más en el backstage de las actividades de su escuela, aunque a veces también le toca convertirse en sirena

También es instructora de esta actividad. Forma a sirenas y tritones para que puedan trabajar de esto; organiza la convención de mermaiding más grande de España (el “Encuentro Nacional de Sirenas y Tritones") que este año tiene su quinta edición; y representa a ese país en competencias internacionales de esta disciplina. Vicky es todo.

“Gracias por estos 10 años de mucha magia y alegrías, y sobre todo por cumplir sueños a muchas personas que jamás pensarían en ser sirena, tritón y mucho menos convertirse en sirena profesional”, agradeció a través de sus redes sociales, ya que este mes su Escuela cumplió 10 años.

La suya, es la primera Escuela de Sirenas en parque acuático de España; y también es la única Escuela de Sirenas con tanque marino donde nadan sirenas y tritones en ese país.

Ser pionera: creatividad, esfuerzo y originalidad

Vicky cuenta que su llegada a este particular universo de glitter y colores vibrantes no fue, para nada, planificada. Ella estudió Educación Física en Cipolletti (Río Negro). También se formó como guardavidas y profesora de Pilates. Pero nunca pensó en ser una sirena. ¡Levante la mano quién sí!

“Había jugado al waterpolo y alguien me sugirió que probara el nado artístico, así que me metí en eso. Después, fue mi mamá quien me contó sobre una escuela de sirenas en Alemania, y pensé: ‘Eso es lo que tengo que hacer’”, explica con su suave tonada más española que neuquina.

Después de investigar un poco más sobre mermaiding - que formalmente consiste en nadar como una sirena, utilizando la cola típica y sin tanques de oxígeno - armó una propuesta para el parque acuático de Benidorm, en la que combinaba elementos del nado sincronizado con maquillaje artístico y poses fotográficas. Era algo original, que España todavía no tenía.

Vicky considera que su originalidad y creatividad tienen que ver con la capacidad inventiva de los argentinos, que sabemos cómo crear un proyecto desde cero.

Victoria recuerda que cuando empezó, allá por 2015, solo había una empresa en España que ofrecía esta actividad, pero más enfocada al buceo. Ella le sumó un costado más lúdico, con maquillaje artístico, pelucas, poses para las fotos, y así empezó la magia. “A medida que crecía la escuela, agregamos elementos como un trono, un baúl sumergido... fuimos innovando en las poses. Pero todo lo inventé yo: el maquillaje, las poses, todo. Y a las chicas que eran alumnas las formé para que fueran sirenas profesionales y pudieran hacer un show que, además, tenga una salida laboral. Entonces vamos a los hoteles y damos espectáculos”, explica.

Desde su perspectiva como argentina, destaca que la originalidad y la creatividad son claves para llevar adelante este tipo de proyectos. “Cuando trabajaba de profe en Cipolletti, aprendí a crear cosas desde cero, porque ahí uno siempre tiene que ingeniárselas. Acá en España me buscan para copiar lo que hago. Creo que eso es algo que tenemos los argentinos: esa inventiva para crear todo desde cero”, reflexiona sacando un poco de pecho.

Vicky es profe de Educación Física, guardavidas, instructora de Pilates y también es Mermaid Instructor.

Ser sirena: brillos, agua y libertad

Dentro del parque de agua funciona la “Escuela de Sirenas”. Allí, niñas y niños pueden vestirse con colas livianas, maquillarse, posar para fotos y nadar. Incluso las personas adultas encuentran un lugar para sumergirse en su propio sueño de jugar a convertirse en sirena, porque no hay límites ni de edad ni de tipo de cuerpo. “Solo a partir de los cuatro años aceptamos que naden. Les damos un diploma de sirena y una foto impresa, que se llevan de recuerdo”, describe Vicky.

Así comienza el juego: “A los visitantes se les pone un top y se les ofrece elegir una cola, coronas y collares. Las maquillamos con un maquillaje especial que aguanta en el agua, un poquito de purpurina o un diamante. Dividimos a los grupos según su experiencia en el agua, si saben nadar, bucear y, una vez dentro de la pileta, pasan por aros, buscan conchas, estrellas de mar, etc. Luego les enseñamos cómo posar para sacarse la foto, que además se llevan impresa”, detalla sobre esta experiencia que salpica ilusiones.

Quién visite el parque de agua, puede pasar por la "Escuela de Sirenas" de Vicky, vestirse con colas livianas, maquillarse, posar para fotos y nadar.

Y, agrega que otra de las características distintivas de esta experta es que se trata de una actividad inclusiva: “Le ponemos cola a gente en silla de ruedas, a personas sordas, todos pueden hacerlo. Porque abajo del agua no podés escuchar, ni hablar, y tenés que estar en calma para mantener la apnea, y eso ayuda a personas con ansiedad. Esto es lo que también logra el mermaiding”, señala orgullosa.

“A mí me gusta enseñar, organizar y también crearle la ilusión a los demás. Me doy cuenta de lo mucho que significa para la gente. Hay personas que viajan de muy lejos hasta acá para cumplir este sueño. Entonces, para mí, tiene que salir todo perfecto. Yo no puedo jugar con la ilusión de una persona porque esa foto le va a quedar de recuerdo para siempre. Y esa ilusión es lo que me impulsa cada día”, concluye.

Sirenas Spain, también ofrece shows y animación para cumples infantiles, hoteles o fiestas particulares. ¡Las sirenas van a tu casa!

Expandir la pasión

Sirenas Spain (así se llama este emprendimiento), también ofrece un servicio de shows y animación para hoteles o fiestas particulares. Para ello, Vicky cuenta con un staff de sirenas profesionales formadas por ella, ya que también es instructora de mermaiding.

El mermaiding es una disciplina que nació en China. Consiste en nadar como una sirena, con las piernas juntas, en impulsos que nacen desde la cadera. En otros países como Estados Unidos y algunos de Asia, es considerada un deporte, aunque no todavía en España y Vicky está trabajando en un proyecto para que así lo sea, dado que requiere de entrenamiento y aptitudes físicas específicas.

Esta actividad implica saber flotar y tener conocimientos de respiración bajo el agua, porque para poder imitar a estas criaturas mitológicas es necesario poder aguantar la respiración por mucho tiempo y en actividad, conservando la cara relajada, posando y disfrutando. En esta línea, Vicky remarca: “Esta disciplina tiene un lado artístico y otro deportivo, porque no es solo nadar: implica tener algunos conocimientos y nociones de buceo. También requiere concentración y calma. Y, sobre todo, nunca descuidar la seguridad”.

Vicky está preparando la 5° edición del Encuentro Nacional de Sirenas y Tritones de España que se realizará durante el verano europeo de 2025, y que convoca a las sirenas y tritones más conocidos del rubro.

Victoria participó de las “Merlympics”, las Olimpíadas de Sirenas en Suiza, donde su equipo logró el primer lugar. También organiza anualmente el Encuentro Nacional de Sirenas en España, evento que este año realizará su quinta edición. Y su experiencia se expande a otros destinos, porque en su rol de instructora, puede certificar estudiantes de esta disciplina en todos los niveles, como “Mermaid Model” o “Mermaid Ocean”.

En cada evento que organiza, ella está en todos los detalles porque, asegura, quiere que todo salga perfecto.

Sin miedo al éxito

Desde los desafíos logísticos de enseñar mermaiding hasta los momentos mágicos de nadar junto a leones marinos en espectáculos nocturnos, el camino de Victoria Gorena como sirena ha estado lleno de logros y momentos únicos.

Como toda apasionante historia, tiene un momento del cuento donde arriesgar es clave: “Cuando supe que esto era lo que quería hacer, dejé mi trabajo estable y pedí el seguro de desempleo para montarlo. Hoy, después de diez años, siento que he logrado algo grande. Mi Escuela de Sirenas en Aqua Natura es un lugar especial; pasan por ahí treinta o cuarenta personas al día, y ver el impacto en sus vidas es muy reconfortante”, comenta Vicky.

Otro costado reconfortante para Victoria es ver el impacto que su trabajo tuvo en las jóvenes que han pasado por su escuela: “Tengo alumnas que de niñas que vinieron a cumplir su sueño y ahora trabajan conmigo. Hay chicas que trabajaron conmigo durante los veranos para pagar sus estudios universitarios. Para mí, darles esa oportunidad es muy gratificante”.

"Hoy, después de diez años, siento que he logrado algo grande. Mi Escuela de Sirenas en Aqua Natura es un lugar especial", dice la emprendedora neuquina.

“Arriesgar” es su palabra favorita, dice. Y cuando le preguntamos cuál es su mayor “victoria”, ver a sus alumnas crecer, agregó. Y así, con este espíritu emprendedor que nació en la Patagonia, Victoria se convirtió en sirena, y al mismo tiempo en pionera en un campo que ella misma ayudó a crear.

Porque esta neuquina no sólo revolucionó las piscinas en España, también creó una comunidad de sirenas y tritones que encuentran bajo el agua un espacio de libertad, inclusión y sueños cumplidos.