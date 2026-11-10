Ceferino, los jóvenes y la dignidad humana: las huellas de la visita papal que destacó el obispo de Neuquén

El obispo de Neuquén, monseñor Fernando Croxatto, destacó el mensaje que el papa León XIV dejó en esta visita a la Argentina y sostuvo que sus palabras sobre la dignidad humana, la familia, la educación y la atención a los sectores más vulnerables representan una interpelación directa a la sociedad y a quienes tienen responsabilidades de gobierno. También consideró que el impacto de la presencia del Pontífice puede abrir una oportunidad para revisar las respuestas que necesita el país.

La participación de Croxatto también permitió acercar al Pontífice algunas de las preocupaciones y esperanzas de la comunidad neuquina

En diálogo con Entretiempo por AM550, Croxatto señaló que hay una idea que atraviesa los discursos y documentos del Papa: el valor de cada persona, sin distinciones. Como ejemplo, recordó una de sus expresiones durante una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione: “No hay ninguna vida inservible”.

Para el obispo, esa afirmación funciona como el fundamento de los demás planteos de León XIV. Desde allí, explicó, el Pontífice desarrolla sus mensajes sobre el bien común, la solidaridad y la necesidad de prestar atención a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Hay una piedra sobre la que se apoyan permanentemente sus mensajes y sus documentos: tiene que ver con la dignidad de cada persona y el valor de cada persona”, resumió. También remarcó que el Papa reconoce las capacidades, los talentos y la singularidad de cada ser humano.

Croxatto consideró que esas palabras conectan con preocupaciones que atraviesan actualmente a la Argentina. A su entender, León XIV logró expresar “lo que sentimos que no termina de ser escuchado desde algunos ámbitos políticos y gubernamentales”. Lo hizo, agregó, con serenidad, pero también con profundidad.

Croxatto espera que el mensaje del Papa genere respuestas en el Gobierno

El obispo neuquino analizó la posibilidad de que las definiciones del Pontífice tengan repercusión en el Gobierno nacional, especialmente por sus referencias a las personas con discapacidad y a otros sectores que necesitan mayor acompañamiento.

Croxatto reflexionó que el mensaje tendrá impacto en la medida en que quienes tienen responsabilidades políticas se dispongan a escucharlo. Sin embargo, expresó sus dudas sobre la reacción de algunos funcionarios: “Uno tiene elementos para pensar que, diríamos, a algunos no les entran balas”.

De todos modos, consideró que la dimensión de la visita y la apertura que tuvo desde los ámbitos estatales hacen difícil ignorar las palabras del Papa. “No tomarlo en cuenta sería, de alguna manera, decir que se burlan de cualquier hecho, de cualquier acontecimiento”, sostuvo.

El obispo confió en que la interpelación pueda generar un efecto concreto. “Sí creo que esto tendrá algún eco, y un eco fuerte, en muchos. Ojalá que reaccionen y ayuden a poner un poco más en orden tantas situaciones en las que estamos necesitando respuestas más claras”, expresó.

Otro de los ejes que destacó fue la insistencia de León XIV en el valor de la familia y en la educación de niños y jóvenes. Para Croxatto, el Papa plantea que la formación comienza en el ámbito familiar y que ese espacio resulta indispensable para la vida colectiva. En ese sentido, sintetizó una de sus ideas con una frase contundente: “Una sociedad sin familia está muerta”.

El obispo llevó a León XIV un pedido de Junín de los Andes por Ceferino Namuncurá

La participación de Croxatto también permitió acercar al Pontífice algunas de las preocupaciones y esperanzas de la comunidad neuquina. Entre ellas, el pedido para que avance la canonización de Ceferino Namuncurá, una figura profundamente vinculada con la historia y la identidad de la Patagonia.

El obispo recibió cartas de la comunidad de San Ignacio, en Junín de los Andes, que expresaban el deseo de que León XIV visitara Neuquén. La posibilidad estuvo entre los planteos que se acercaron, aunque finalmente el tiempo disponible no permitió sumar a la provincia al recorrido.

Además, un joven artesano mapuche preparó un tríptico de madera tallado con la imagen de Ceferino y algunas de sus expresiones, incluida su oración. Croxatto se lo entregó personalmente al Papa y le explicó el significado del obsequio. “Le dije que había todo un pueblo esperando que pronto pueda ser canonizado”, contó.

El gesto tuvo una coincidencia especial con las palabras que León XIV pronunció durante sus actividades en Córdoba. Según relató el obispo, el Pontífice mencionó a Ceferino Namuncurá en más de una oportunidad y lo presentó como ejemplo de un joven que quería entregar su vida por Jesús.

“Cuando escuchaba esas dos expresiones, esta mañana y esta tarde, pensaba: ‘Bueno, ese regalito que le hicimos le va a sonar y va a recordar lo que conversamos, aunque haya sido muy rápidamente’”, recordó Croxatto.

El pedido por Ceferino se sumó a otras voces de Neuquén que buscaron llegar al Papa durante su estadía. Entre ellas hubo cartas, intenciones y mensajes de fieles, además de materiales reunidos por organizaciones sociales y la Confederación Mapuche a partir de la Semana Social realizada en la provincia. También se habían dispuesto cuadernos en la Catedral de Neuquén para que la comunidad pudiera dejar oraciones y pedidos destinados al Pontífice.

Una multitud acompañó al Papa y compartió un encuentro con los obispos

Croxatto describió una convocatoria multitudinaria durante las actividades en Córdoba. Habló de una jornada marcada por la emoción, la alegría y el entusiasmo, con familias, niños, jóvenes y representantes de la vida consagrada, religiosa, laica y sacerdotal de distintas regiones del país.

En particular, mencionó que alrededor de 200.000 personas se concentraron durante la salida del Pontífice. También destacó la presencia de delegaciones de la Patagonia y la sensación de unidad que, según dijo, se percibía entre quienes participaron.

El obispo había tenido la oportunidad de saludar personalmente a León XIV durante un encuentro con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina. Antes compartieron una celebración en la Catedral de Buenos Aires y, luego, cada participante pudo acercarse al Papa para intercambiar algunas palabras y darle un abrazo. El tiempo fue breve, pero permitió transmitirle inquietudes y mantener un contacto directo.

La jornada también tuvo un momento distendido durante una cena compartida. Allí hubo conversaciones, risas, chistes y canciones. Los obispos le cantaron al Pontífice el tango "Volver", después de que León XIV mencionara a Carlos Gardel durante una celebración. También sonaron "La estrella azul" y "Zamba de mi esperanza", en vísperas del Día de la Tradición.

Durante la entrevista, Croxatto también valoró la cercanía que León XIV expresó con el papa Francisco, a quien recordó en distintas intervenciones. Señaló que ambos mantenían un vínculo estrecho y que el actual Pontífice retomó algunas de sus expresiones para reafirmar una continuidad en los mensajes.

La entrevista completa a Fernando Croxatto: