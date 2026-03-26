Cada 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Queso, una fecha que pone en valor uno de los alimentos más consumidos y versátiles del mundo. En este contexto, Argentina se destaca por contar con un estilo propio y único: el queso Goya, nacido a orillas del río Paraná.

Originario de la provincia de Corrientes, el queso Goya es considerado el único queso autóctono del país con Denominación de Origen (DO). Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando los pobladores de la región elaboraban un queso artesanal para abastecer a los navegantes que recorrían el Río Paraná.

Según registros históricos, Gregoria Morales y Bernardo Olivera fueron pioneros en su producción, utilizando leche de vacas alimentadas con frutos de palmera yatay, lo que le otorgaba un sabor distintivo. Con el tiempo, este producto comenzó a ser conocido como “el queso de la Goya”, en referencia a la actual ciudad de Goya, y su popularidad se expandió por todo el país durante el siglo XIX.

En cuanto a sus características, el queso Goya es de pasta dura y semigraso, de color amarillo intenso, con un sabor salado y levemente picante. Es ideal para tablas, picadas y maridajes, especialmente con vinos jóvenes como Malbec o Cabernet Sauvignon.

Pero no es el único exponente del mapa quesero argentino. En la Patagonia, por ejemplo, el queso Chubut refleja la herencia de los colonos galeses que se asentaron en la provincia de Chubut a fines del siglo XIX. Este queso, de textura semidura y sabor suave, se consolidó como un producto regional con fuerte identidad cultural.

A su vez, dentro de las tradiciones más populares del país, la provoleta ocupa un lugar destacado. Derivada del provolone italiano, esta adaptación argentina fue pensada para la parrilla y se convirtió en una entrada clásica del asado, con su exterior dorado y su interior fundido.

En el Día Mundial del Queso, Argentina celebra no solo el sabor, sino también la historia, la identidad y la diversidad de sus producciones, que combinan tradición, territorio e innovación en cada mesa.