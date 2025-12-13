La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una alerta sanitaria tras identificar un riesgo microbiológico en un producto lácteo de primera marca.

El comunicado oficial confirmó la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda, doble crema, de La Serenísima.

El producto involucrado es el Queso Cremón doble crema, en presentación de 500 gramos, de la marca La Serenísima, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. Fue producido por la empresa Mastellone Hnos. S.A. en su planta ubicada en Trenque Lauquen.

Según el informe técnico fechado el 9 de diciembre, la detección se realizó en el marco de una vigilancia genómica del SENASA, con análisis confirmatorios en el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, de acuerdo con información de Noticias Argentinas.

Por qué el riesgo sigue vigente

Aunque el lote ya superó su fecha de caducidad, la ANMAT subrayó la posibilidad de conservación o congelación del producto por parte de consumidores. Por ese motivo, el organismo fue categórico: no consumir ninguna unidad del lote 2703, incluso si está fraccionado.

Medidas adoptadas por la empresa

Bajo la supervisión del SENASA, Mastellone Hnos. S.A. informó:

Investigación interna del incidente.

Identificación y erradicación del foco de contaminación .

Retiro y destrucción del lote afectado en todo el país.

Refuerzo de controles en la línea de producción.

Riesgos para la salud

La advertencia es especialmente relevante para:

Mujeres embarazadas

Adultos mayores

Personas inmunocomprometidas

Pacientes con patologías crónicas

La listeriosis puede provocar meningitis o septicemia, entre otras complicaciones severas.

Síntomas y características de la bacteria

La Listeria monocytogenes puede proliferar a bajas temperaturas de refrigeración. Los síntomas pueden aparecer hasta 70 días después de la ingesta (promedio: tres semanas) e incluyen fiebre, diarrea y fatiga, además de cuadros graves.