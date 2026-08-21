La comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas (FaCiMed) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) despidió con pesar al Dr. José Ángel Allevato, médico y docente de la carrera de Medicina. El profesional murió luego de una trayectoria marcada por la atención de pacientes, la enseñanza y el desarrollo de la hepatología en la región.

Allevato fue profesor de la Cátedra de Medicina I de la carrera de Medicina. Desde la Facultad destacaron su compromiso con la tarea docente y asistencial y acompañaron a sus familiares y amigos.

Su trayectoria también dejó una huella en la medicina de Neuquén. El médico fue uno de los impulsores del desarrollo de la hepatología en la región y participó en iniciativas que ampliaron el acceso a tratamientos de alta complejidad en la Patagonia.

Allevato ayudó a desarrollar el trasplante hepático en la Patagonia

El Equipo de Hepatología y Trasplante Hepático de Clínica Pasteur Neuquén recordó su recorrido profesional y destacó una misma idea que atravesó sus distintas etapas: la medicina entendida como servicio y compromiso.

“De aquel joven médico que recorría los caminos de la cordillera para atender a sus pacientes, al hepatólogo que ayudó a hacer realidad el primer programa de trasplante hepático de la Patagonia, hubo una misma convicción: la medicina como servicio, compromiso y construcción colectiva”, expresaron sus colegas.

La frase resume una trayectoria que comenzó con la atención de pacientes en distintos puntos de la cordillera y continuó con su trabajo especializado en hepatología.

Desde la FaCiMed también resaltaron el vínculo que Allevato construyó con estudiantes y colegas. La institución señaló que su compromiso con la enseñanza y la atención médica dejó una marca en la comunidad universitaria.

Su aporte trascendió las aulas y los consultorios. El desarrollo de la hepatología y la participación en el primer programa de trasplante hepático de la Patagonia lo ubicaron como una figura vinculada a uno de los avances más importantes de la medicina de alta complejidad en la región.

La Facultad expresó sus condolencias a la familia y allegados del médico y docente. La comunidad educativa de la UNCo lo despidió destacando una trayectoria dedicada a la medicina, la enseñanza y el crecimiento de la salud en la Patagonia.