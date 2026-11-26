Eduardo Guibert tenía 91 años y estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires cuando decidió dejar toda su herencia a un vecino que lo acompañaba y lo ayudaba con las tareas cotidianas.

Tras su muerte, el testamento fue cuestionado judicialmente por dudas sobre su estado de salud mental. La disputa por la herencia llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que finalmente confirmó la validez del documento.

El testamento en el hospital

La historia se remonta al 4 de junio de 2011. Guibert permanecía internado tras sufrir una fractura de cadera y solicitó la presencia de un escribano para formalizar su última voluntad.

El profesional, Ernesto Felipe Vales, acudió al hospital y tomó nota de la decisión del paciente. Guibert manifestó su intención de beneficiar con la totalidad de sus bienes a Mauricio Hernán González, un vecino con el que mantenía una relación de amistad y que lo asistía habitualmente en su domicilio.

Guibert era viudo, no tenía hijos ni ascendientes vivos y no contaba con herederos forzosos. Durante la visita, el escribano mantuvo una conversación con el hombre sobre distintos aspectos de su vida y su actividad profesional, con el objetivo de evaluar si comprendía la decisión que estaba por tomar.

El testamento fue firmado por Guibert mientras se encontraba acostado en la cama del hospital, con una carpeta utilizada como apoyo. El 1 de agosto de ese año, el hombre falleció.

El cuestionamiento del Gobierno porteño

La sucesión derivó en un litigio cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una demanda para solicitar que el testamento fuera declarado nulo.

El planteo se basó en la presunta falta de capacidad mental de Guibert para disponer de sus bienes en el momento de la firma. Entre los elementos incorporados al expediente figuraban antecedentes médicos que hacían referencia a problemas de memoria, depresión, dependencia y deterioro cognitivo.

También se tuvo en cuenta que, en 2009, la Justicia había dispuesto una restricción parcial de su capacidad para realizar determinados actos patrimoniales. Sin embargo, esa medida había sido revocada en diciembre de 2010.

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 104 resolvió hacer lugar a la demanda y declaró nulo el testamento. La decisión fue apelada por el vecino beneficiario y por el escribano que había intervenido en el acto.

Las pruebas que validaron el testamento

Al analizar el caso, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revisó distintos elementos que consideró relevantes para determinar si Guibert había estado en condiciones de expresar su voluntad.

Uno de los documentos centrales fue un certificado médico fechado el 27 de junio de 2011 y firmado por un psiquiatra del Hospital Pirovano. En ese informe, el especialista dejó constancia de que el hombre conservaba sus facultades mentales.

A esa prueba se sumó una pericia psiquiátrica realizada posteriormente, que concluyó que Guibert podía comprender el alcance de la decisión testamentaria cuando la tomó.

Los jueces también evaluaron los testimonios de quienes habían presenciado la firma y una pericia caligráfica que confirmó que la rúbrica correspondía al hombre y había sido realizada sin asistencia de terceros.

En ese contexto, los camaristas consideraron que las dificultades físicas derivadas de la internación y los antecedentes de salud no eran suficientes para demostrar que Guibert hubiera perdido la capacidad de decidir sobre sus bienes.

El fallo

A partir de la valoración de las pruebas, la Sala J revocó el fallo de primera instancia y declaró válido el testamento que había designado a Mauricio Hernán González como heredero universal.

La resolución, firmada el 25 de noviembre de 2026, también dispuso que las costas de ambas instancias fueran asumidas por el Gobierno porteño, que había promovido la demanda para cuestionar la validez del documento.

De esta manera, la Cámara concluyó que no se había acreditado la incapacidad del hombre para disponer de su patrimonio y ratificó la validez de la voluntad expresada ante el escribano durante su internación.