El pasado lunes por la noche, cerca de las 21, un accidente tuvo lugar en el barrio Sarmiento en la ciudad de Centenario. El incidente involucró a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta sin casco ni patente, la cual tenía un pedido de secuestro vigente.

Según informó la Policía de Neuquén, los efectivos de la Comisaría 52 realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a los ocupantes de la moto circulando de manera imprudente. Al intentar evadir a los agentes, los motociclistas se dieron a la fuga a alta velocidad, tomando dirección hacia la intersección de las calles Honduras y Perú. En ese momento, el rodado menor impactó contra el espejo retrovisor de un vehículo estacionado y, poco después, colisionó de frente contra un Fiat Argo que estaba detenido en el semáforo en verde, conducido por una mujer de 41 años.

El conductor de la motocicleta, un adolescente de 17 años residente en las 130 Viviendas de Centenario, sufrió lesiones en la pierna izquierda, siendo asistido en el lugar y trasladado al Hospital Natalio Burd en calidad de demorado. Tras ser atendido, se determinó que el joven presentaba una fractura en la cadera, por lo que fue derivado a Neuquén para recibir atención especializada.

El otro ocupante de la moto logró escapar a pie, corriendo hacia la zona de peatonales. La policía, tras secuestrar la motocicleta, realizó una inspección en el lugar, donde hallaron un arma de fuego con cargador y cartuchos completos, lo que derivó en nuevas diligencias judiciales.

Afortunadamente, no se registraron lesionados graves entre los ocupantes del Fiat Argo ni en los otros vehículos involucrados. El caso, que incluye cargos por atentado y resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego y participación en un siniestro vial, continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de Delitos y el Departamento Criminalística y la División Tránsito.