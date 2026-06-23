La Justicia dictó una nueva condena contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue sentenciado a tres años de prisión por irregularidades relacionadas con contrataciones realizadas con la empresa brasileña Odebrecht, una de las compañías que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.

El fallo fue dado a conocer este martes y forma parte de una investigación que analizó presuntas anomalías en procesos de contratación vinculados a obras de infraestructura desarrolladas durante los años en que De Vido estuvo al frente de la mencionada cartera nacional.

Según determinó el tribunal, durante el proceso se acreditaron distintas irregularidades administrativas y contractuales que derivaron en responsabilidades penales para el exfuncionario.

Qué fue el caso Odebrecht y cómo se relaciona con De Vido

La causa se encuentra vinculada al denominado caso Odebrecht, una trama de corrupción internacional que involucró a funcionarios, empresarios y dirigentes políticos de distintos países de América Latina a través del pago de sobornos para obtener contratos de obra pública.

En Argentina, las investigaciones se concentraron en diversos proyectos de infraestructura donde la constructora brasileña tuvo participación, especialmente durante la década pasada.

Durante el juicio se analizaron documentos, informes técnicos, contratos y testimonios que permitieron reconstruir el proceso de adjudicación y ejecución de las obras bajo investigación.

Restricción para ejercer cargos públicos

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso otras sanciones accesorias vinculadas al ejercicio de cargos públicos, conforme a lo establecido en la sentencia.

La resolución judicial representa un nuevo capítulo en las distintas causas que involucran a De Vido, quien ya enfrentó otros procesos vinculados a su gestión como ministro durante los gobiernos kirchneristas.

Desde la defensa del exfuncionario adelantaron que analizarán los fundamentos completos del fallo y no descartan presentar recursos ante instancias superiores para intentar revertir la condena.

Por su parte, los fiscales sostuvieron durante el proceso que existieron maniobras irregulares que afectaron la transparencia de las contrataciones públicas y que justificaban una sanción penal.

El caso Odebrecht tuvo repercusiones en gran parte de América Latina y derivó en investigaciones judiciales de alto impacto político e institucional. En Argentina, varias de esas causas continúan avanzando en diferentes tribunales.

Con esta nueva sentencia, la Justicia suma otro pronunciamiento relevante en una de las investigaciones más resonantes vinculadas a la corrupción en la obra pública y al accionar de la constructora brasileña en el país.