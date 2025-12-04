La Corte Suprema cerró definitivamente la vía judicial para Julio De Vido en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, al desestimar el recurso extraordinario que el exministro había presentado para intentar reducir su pena. Con esta decisión, queda firme la condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el planteo presentado bajo la figura de reposición in extremis, con el que la defensa —a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro— alegaba supuestos errores graves en el fallo anterior y pedía la prescripción de la causa. Los jueces fueron categóricos al recordar que las decisiones de la Corte “no son susceptibles de revisión” mediante este tipo de recursos, salvo casos de errores materiales evidentes, una excepción que no aplica al expediente.

Con una resolución breve, el tribunal dispuso: “Notifíquese y estése a lo oportunamente resuelto”. Así, quedó sin margen cualquier intento nuevo de apelación y se ratificó la responsabilidad de De Vido por no haber controlado el uso de los millonarios subsidios destinados a TBA, la concesionaria de la línea Sarmiento al momento del choque del 22 de febrero de 2012, que provocó 51 muertes y centenares de heridos.

La causa judicial se remonta a 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de TBA y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. La Justicia determinó que el accidente ocurrió en un contexto de deterioro estructural, pese a los fondos destinados al mantenimiento ferroviario.

Tres años más tarde, en 2018, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses, al concluir que incumplió sus deberes de supervisión en el manejo de los subsidios. Fue absuelto, sin embargo, del delito de estrago culposo. Los jueces señalaron entonces una “cadena de responsabilidades” que lo vinculaba con funcionarios encargados de la operación cotidiana del servicio.

Posteriormente, Casación confirmó la condena y abrió la puerta a una apelación ante la Corte. En distintas instancias, el máximo tribunal validó la absolución por estrago y ratificó la culpabilidad por fraude, aunque pidió revisar la pena. Tras esa orden, Casación la fijó en cuatro años, decisión cuestionada tanto por la fiscalía —que pedía una sanción más severa— como por la defensa, que reclamaba una reducción.

El 11 de noviembre, luego de que la Corte ratificara ese monto, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de De Vido, cerrando así un proceso que se extendió por más de doce años y atravesó múltiples instancias judiciales. Ahora, con este rechazo definitivo, la condena queda completamente firme.