Julio de Vido condenado a 4 años por compras indebidas de GNL

El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, fue condenado a cuatro años de prisión por el pago indebido de comisiones en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2015, lo que habría generado al Estado una pérdida cercana a 7 mil millones de dólares.

En la misma causa, Roberto Baratta recibió tres años y seis meses de cárcel, mientras que el empresario Nicolás Dromi San Martino fue condenado a tres años en suspenso y deberá realizar un curso de ética pública.

El Tribunal Oral Federal 7 también impuso a De Vido y Baratta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de devolver al Estado 5,5 millones de dólares como reparación por la maniobra fraudulenta.

Aunque las penas son de cumplimiento efectivo, ninguno quedará detenido hasta que la sentencia quede firme. Los fundamentos del fallo se conocerán el 28 de noviembre, cuando las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Este es el quinto juicio que enfrenta De Vido y su tercera condena, tras las causas por la tragedia de Once y la compra de trenes a España y Portugal.